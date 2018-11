Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (05.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Der Analyst habe vergangene Woche am Analystentag von Manz teilgenommen und fasse die wesentlichen Erkenntnisse der Gesprächsrunde mit CEO Martin Drasch und CFO Manfred Hochleitner nachfolgend zusammen.In Bezug auf den Solar-Auftrag zur Ausstattung einer CIGS-Produktionsstätte in China sei in Q1 2019 mit der Fertigstellung der Fabrikgebäude zu rechnen, sodass ab Q2 mit der Installation der Manz-Anlagen begonnen werden könne. Nach der termingerechten Lieferung durch Manz seien alle CIGSCoater vom Kunden bereits abgenommen worden, gegenwärtig werde daher ab Q3 2019 mit dem Produktionsstart gerechnet. Mit 174,5 Mio. Euro habe Manz planmäßig bereits einen Zahlungseingang über 80% des Auftragsvolumens verzeichnen können.Der Vorstand sehe darüber hinaus gute Chancen, spätestens im Zuge der Anlaufphase der CIGSfab in 2019 nennenswerte Folgeaufträge sowohl vom Partner Shanghai Electric als auch von Drittkunden zu erhalten. Derzeit berichte Manz von rund 15 Auftragsinteressenten weltweit, die mit avisierten Auftragsvolumina bis zu >600 MW das Projektvolumen des Erstauftrags (in Summe 350 MW) übertreffen könnten. Die Visibilität des Umfangs der Solarumsätze in 2019 sei zwar noch gering, dürfte sich auf Basis der aktuellen Auftragslage aber auf 60 bis 80 Mio. Euro belaufen.Für den Bereich Energy Storage avisiere Manz nach der Lieferung von Pilotmaschinen nun die Gewinnung von 2 bis 3 Großprojekten im Volumen von jeweils 15 bis 25 Mio. Euro. Bereits für 2019 sei daher mit einer spürbaren Wachstumsbeschleunigung und einem Überschreiten des Break-Even-Umsatzes von rund 40 Mio. Euro zu rechnen. Auch das Segment Electronics solle in 2019 einen positiven Ergebnisbeitrag liefern, hier komme im kommenden Jahr u.a. der Großteil (70%) des Auftrags zur Lieferung nasschemischer Prozessanlagen zur DisplayProduktion eines chinesischen Kunden zum Tragen. Nach den leichten Verwerfungen durch einen Brand am taiwanesischen Standort befinde sich auch der Bereich Contract Manufacturing seit Jahresmitte wieder auf Kurs, sodass auf Gesamtjahressicht die budgetierten Zielmarken (Umsatz +15 bis 20%, EBIT-Marge 4 bis 6%) erreicht werden sollten.Manz habe auf dem Analystentag überzeugende strategische Fortschritte präsentiert, die das Unternehmen als Anbieter modularer standardisierter Anlagen nachhaltig in die Gewinnzone führen sollten. Vor diesem Hintergrund erachte der Analyst die jüngsten Kursverluste als fundamental unbegründet und sehe in der mit den Q3-Zahlen erwarteten Guidance-Bestätigung einen Trigger.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" sowie das Kursziel von 54,00 Euro für die Manz-Aktie. (Analyse vom 05.11.2018)