ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (06.02.2017/ac/a/nw)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Als Spekulation halte er die Manz-Aktie für geeignet. Die Aktie dürfte in den kommenden Monaten um 40 Euro seitwärts laufen, bis gegebenenfalls ein nennenswerter Neuauftrag für neue Maschinen eingehe. Je länger dieser Auftrag jedoch auf sich warten lasse, desto stärker werde das Gerede, dass die CIGSfab in China ja noch nicht stehe und daher Folgeaufträge noch gar nicht eingehen könnten. Irgendwann würde die Aktie dann unter Druck geraten, obwohl es eigentlich nachvollziehbar sei, dass Neuaufträge eher am Ende der nun transparenten zwei Jahre eingehen würden. Man werde also starke Nerven brauchen.Würden nennenswerte Folgeaufträge ausbleiben, dann dürfte die Aktie wieder in Richtung 30 Euro absacken. Würd Folgeaufträge eingehen, so sei auch ein Kurssprung in Richtung 70 Euro jederzeit möglich. Eine ziemlich große Spanne, immerhin mit großem Gewinnpotenzial, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 05 vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:39,445 EUR +1,5403% (03.02.2017, 17:25)Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:39,516 EUR +0,31% (06.02.2017, 09:11)