Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Bruttoinlandsprodukt (Montag): Die Wirtschaft in China hat das hohe Wachstumstempo des dritten Quartals, als das Bruttoinlandsprodukt um 2,7% gegenüber dem Vorquartal und 4,9% gegenüber dem Vorjahr zugelegt hatte, im vierten Quartal halten können, so die Analysten der DekaBank.EZB - Wertpapierbestände des Eurosystems (Donnerstag): Nach den umfangreichen Maßnahmen, die die EZB im Dezember auf den Weg gebracht habe, sei bei dieser Ratssitzung mit keiner weiteren Anpassung der Geldpolitik zu rechnen. Auf der Pressekonferenz dürfte es vor allem darum gehen, von welchen Einflüssen das zukünftige Vorgehen der EZB abhängen werde. Im Vorfeld hätten einige Ratsmitglieder zu verstehen gegeben, dass die makroökonomischen Projektionen vom Dezember trotz gestiegener Infektionszahlen und neuer Lockdowns weiterhin gültig, aber mit großer Unsicherheit behaftet seien. Deshalb dürfte die EZB erneut die Absicht betonen, die wirtschaftliche Erholung für ausreichend lange Zeit mit günstigen Finanzierungsbedingungen zu unterstützen, sich beim dafür notwendigen Instrumenteneinsatz aber nicht zu sehr festlegen.Euroland - Einkaufsmanagerindices (Freitag): Die europäische Konjunktur werde auch zum Jahresstart von der Corona-Pandemie bestimmt. Zahlreiche Lockdown-Maßnahmen hätten in den EWU-Ländern weiterhin Bestand und würden regelmäßig angepasst. Die Corona-Belastungen würden sich dadurch in das erste Quartal 2021 hineinziehen. Allerdings seien in Euroland die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen wesentlicher geringer als noch im ersten Halbjahr 2020. Dies dürften auch die Einkaufmanagerindices im Januar zum Ausdruck bringen. Die robuste Industrie habe sich zur wichtigen Stütze für die europäische Gesamtwirtschaft entwickelt. Entsprechend sei auch beim Teilindex für die Industrie mit einem Wachstumssignal zu rechnen. Dies gelte aber nicht für die leidenden Dienstleister. (18.01.2021/ac/a/m)