Das Wirtschaftsvertrauen (Economic Sentiment) in Euroland befindet sich bereits auf einem außerordentlich hohen Niveau, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Der Oktober habe mit einem Rückgang der Produktion im deutschen produzierenden Gewerbe um 1,4% im Vormonatsvergleich (mom) ein heftige Enttäuschung gebracht. Die Hauptursache hierfür dürfte bei den Produktionsausfällen durch ungewöhnlich viele Brückentage gelegen haben. Allein das spreche schon für eine entsprechende Gegenbewegung im November. Darüber hinaus zeige sich die Auftragslage der Industrie derzeit ausgesprochen gut: drei Monate mit ordentlichen bis sehr starken Anstiegen sowie die Perspektive auf ein weiteres Plus im November. Letzteres sei weitgehend konjunkturell bedingt, aber wohl auch die Folge von Großaufträgen, u.a. für Airbus. Alles in allem sollte die Produktion im produzierenden Gewerbe im November spürbar zugelegt haben.Freitag: In den USA würden sich weiterhin keine nennenswerten Inflationsgefahren abzeichnen und das trotz der faktischen Vollbeschäftigung und einer auch ansonsten hohen Kapazitätsauslastung der Volkswirtschaft. Im Dezember dürften die Verbraucherpreise nach dem kräftigen Anstieg im Vormonat nur um 0,1% im Vormonatsvergleich angestiegen sein. Der wichtigste Grund für die schwache Entwicklung seien die Energiepreise gewesen, die im Vormonatsgleich ein Minus aufgewiesen haben sollten. Dagegen rechnen die Analysten der DekaBank bei der Bekleidungskomponente mit einem satten Plus nach dem ungewöhnlich ausgeprägten Rückgang im November würden. Insgesamt sollte damit die Inflationsrate im Dezember bei 2,1% gelegen haben. In der Abgrenzung ohne Energie und Lebensmittel (Kernrate) habe die Jahresveränderungsrate weiterhin magere 1,7% betragen.