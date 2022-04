Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Euroland - Sentix-Umfrage (Montag, 4. April 2022): Der Sentix war der erste Indikator, der im vergangenen Monat auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine reagieren konnte, so die Analysten der DekaBank.USA - FED (Mittwoch, 6. April 2022): Die Mitte März habe die US-Zentralbank FED die Leitzinswende mit einer erwarteten Erhöhung um 25 Basispunkte vollzogen. Die jüngsten Aussagen von FOMC-Mitgliedern würden darauf schließen lassen, dass die Bereitschaft einer Erhöhung um 50 Basispunkte beim nächsten Meeting im Mai relativ hoch sei. Das Sitzungsprotokoll zum letzten Meeting dürfte diese Einschätzung untermauern. Im März habe das Anleiheankaufprogramm geendet und im Mai werde wahrscheinlich die Verringerung der monatlichen Reinvestitionen von endfälligen Anleihen beschlossen. Hierzu würden Kappungsgrenzen eingeführt: Monatliche Volumina oberhalb dieser Grenzen würden weiterhin reinvestitiert. Über die genaue Ausgestalltung dieser Kappungsgrenzen dürfte das Sitzungsprotokoll Aufschluss geben.EZB - Ratssitzung (Donnerstag, 7. April 2022): Am 10. März habe die EZB mit der Ankündigung überrascht, die Nettoanleihekäufe des Asset Purchase Programme (APP) schneller zu reduzieren und voraussichtlich schon im dritten Quartal auslaufen zu lassen. Die Zusammenfassung dieser Ratssitzung dürfte zeigen, dass ein Teil der Notenbanker aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Inflationsraten auf eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik gedrängt habe. Andere dürften aufgrund des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Unsicherheit eher für ein Abwärten plädiert haben. Am Ende habe sich der Kompromiss gebildet, die Wertpapierkäufe relativ bald einzustellen, den Zeitpunkt einer ersten Leitzinserhöhung aber vorerst offen zu lassen. (01.04.2022/ac/a/m)