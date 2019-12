Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dienstag, 24.12.: In den Niederlanden hat der Nikolausabend eine deutlich höhere Bedeutung als Weihnachten, so die Analysten der DekaBank.Dienstag, 31.12.: Die Einkaufsmanagerindices für die chinesische Wirtschaft seien im November deutlich gestiegen. Die Anstiege im Verarbeitenden Gewerbe seien durch die gute Entwicklung der Industrieproduktion bestätigt worden. Trotz der vorläufigen Entspannung im Handelskonflikt würden die Konjunktur-perspektiven allerdings gedämpft bleiben, da der Welthandel keine neue Dynamik entfalte und die chinesische Regierung wirtschaftspolitisch weiterhin vorsichtig agiere. Die analysten würden daher erwarten, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember wieder leicht von 50,2 auf 49,9 Punkte gefallen sei. Auch der Index für den Dienstleistungssektor dürfte sein hohes Niveau aus dem November nicht ganz gehalten haben.Freitag, 3.1.: In Deutschland dürfte die Inflation im Dezember relativ deutlich auf 1,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat zugenommen haben. Wichtigste Ursache hierfür seien Basiseffekte im Bereich Energiegüter. Zwar seien die Preise von Benzin, Diesel und Heizöl im Monatsvergleich quasi unverändert geblieben. Im Dezember 2018 seien jedoch erhebliche Preisrückgänge zu beobachten gewesen, die jetzt im Jahresvergleich zu Buche schlagen würden, sodass die Inflationsrate steige. Die in diesem Jahr zeitweise großen Diskrepanzen zwischen dem nationalen Verbraucherpreisindex und dem europäischen Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), die auf methodischen Umstellungen bei der Berechnung der Preise von Pauschalreisen beruht hätten, sollten im Dezember weitgehend verschwunden sein. (20.12.2019/ac/a/m)