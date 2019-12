Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Das Bruttoinlandsprodukt in Eurolandist im dritten Quartal nur schwach gewachsen, so die Analysten der DekaBank.Montag: Der Handelskonflikt mit den USA und der Verzicht auf umfangreiche Konjunkturprogramme seitens der chinesischen Regierung hätten 2019 zu nachlassenden Wachstumsraten der chinesischen Industrieproduktion geführt. Um diesen abwärts gerichteten Trend herum seien die Jahresveränderungsraten in diesem Jahr stärker geschwankt als in den Vorjahren. Angesichts eines niedrigen Oktoberwerts und des jüngsten Anstiegs der chinesischen Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe dürfte sich das Wachstum der Industrieproduktion im November beschleunigt haben. Die Analysten der DekaBank würden für den November einen Zuwachs von 5,2% gegenüber dem Vorjahresmonatnach 4,7% im Oktober erwarten. Auf Sicht der kommenden Monate dürfte die Dynamik im Bausektor nachlassen und die Industrieproduktion zusätzlich belasten.Mittwoch: Das große Aufatmen: Der harte Brexit sei nach den Wahlen im Vereinigten Königreich erst einmal vom Tisch, nun würden die Verhandlungen über das künftige Verhältnis zur EU beginnen. Auch vom amerikanisch-chinesischen Handelsstreit kämen versöhnliche Botschaften. Die USA seien bereit, nicht nur auf Zollerhöhungen zu verzichten, sondern auch einen Teil der letzten Erhöhungen wieder zurückzunehmen. Somit halte passend zur Jahreszeit Frohmut Einzug. So wie das schon die Stimmungsumfragen unter den Finanzmarktanalysten zum Ausdruck gebracht hätten, so werde sich dies auch im Rahmen des ifo-Geschäftsklimas für Dezember positiv widerspiegeln. (13.12.2019/ac/a/m)