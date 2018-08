Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

89,76 EUR +0,55% (14.08.2018, 14:00)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

101,81 USD +0,23% (13.08.2018, 22:02)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



NYSE Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (14.08.2018/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Maklerpool WIFO kooperiert mit American Express - AktiennewsDer Maklerpool WIFO und der Kreditkartenanbieter American Express arbeiten künftig beim Vertrieb von Zahlungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen zusammen, so American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Distributionspartnerschaft bietet den WIFO-Verbundpartnern und deren Kunden Zugang zu den American Express Business Cards. Ab sofort können die WIFO-Verbundpartner die "American Express Business Platinum Card" mit umfassenden Dienstleistungen zu speziellen Konditionen nutzen.Neben einem persönlichen Verfügungsrahmen und Liquiditätsvorteil bis zu 58 Tagen sowie vielen Service- und Versicherungsleistungen erhalten die WIFO-Partner eine kostenlose Mitgliedschaft im "Membership Rewards® Bonusprogramm" von American Express. Wenn ein WIFO-Partner seine American Express Business Platinum Card für Geschäftsausgaben nutzt, sammelt er Punkte und sichert sich praktische Rückvergütungen, die nicht verfallen. Die Punkte lassen sich vielfältig einsetzen, ob für Flüge, Hotels oder Sachprämien. Besondere Services wie Restaurantempfehlungen, Tischreservierungen und Geschenkeservice runden das Angebot ab.Börsenplätze American Express-Aktie: