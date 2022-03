Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

14,22 EUR +4,25% (21.03.2022, 12:37)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

15,42 USD +3,07% (18.03.2022, 21:00)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Mainz Biomed-Aktie gebe wieder Gas. Der Titel sei am Freitag mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 15,42 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Und auch am Montag gehe es auf Tradegate weiter aufwärts. Gegen Mittag betrage das Plus rund drei Prozent. Weitere Aufmerksamkeit dürfte die Aktie heute Abend auf sich ziehen.Dann werde Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed, um 16:00 Uhr ET (21 Uhr MEZ) die Schlussglocke der Nasdaq MarketSite auf dem Times Square in New York läuten. Das Unternehmen habe am 8. November 2021 mit dem Handel seiner Aktien an der Nasdaq unter dem Börsenkürzel "MYNZ" begonnen."Wir fühlen uns geehrt, dass wir unsere kürzlich erfolgte Notierung an der Nasdaq heute mit dem Läuten der Schlussglocke feiern können," habe Guido Baechler erklärt. "Diese Zeremonie ist eine tolle Möglichkeit, unseren erfolgreichen Gang an die öffentlichen Märkte zu feiern und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, unseren Aktionären für ihre ausgeprägte und kontinuierliche Unterstützung zu danken. Wir haben in den letzten Monaten entscheidende Schritte sowohl in unserer kommerziellen wie auch betrieblichen Entwicklung gemacht und planen, 2022 und darüber hinaus auf dieser kraftvollen Dynamik aufzubauen."Das Leuten der Schlussglocke könnte weitere Aufmerksamkeit auf die Mainz Biomed-Aktie ziehen. DER AKTIONÄR erwartet sich noch einiges von dem Unternehmen, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Die Mainz Biomed-Aktie sei aber ganz klar spekulativ. (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link