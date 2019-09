Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Die MagForce AG mit Sitz in Berlin sei nach eigenen Angaben ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Nanomedizin mit Fokus auf der Krebstherapie. Die von ihr entwickelte NanoTherm® Therapie wäre für die lokale Behandlung von nahezu allen soliden Tumoren geeignet. Die Behandlung erfolge durch Wärme, die mittels Aktivierung von injizierten superparamagnetischen Nanopartikeln erzeugt werde.Die Bestandteile dieser Therapie, die Medizinprodukte NanoTherm®, NanoPlan®, Thermometrie-Katheter TK01, NanoActivator® mit der Thermometrie Einheit, hätten die EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Gehirntumoren. Ziel der neuartigen Krebstherapie sei es, sich neben den konventionellen Therapieverfahren, wie beispielsweise Chirurgie, Strahlen- und Chemotherapie, als weitere Säule in der Krebstherapie zu etablieren. Laut verfügbaren Daten zeige die NanoTherm-Therapie vielversprechende Effektivität und sei darüber hinaus gut verträglich.Dabei habe die Gesellschaft bei der Zulassung zur Prostatabehandlung in den USA wichtige Fortschritte erreicht. Nachdem Anfang 2018 von der FDA die Genehmigung zur Durchführung einer Registrierungsstudie erfolgt sei, habe die MagForce AG Mitte 2018 den ersten Patienten einbezogen. Mit Meldung vom 27.08.2019 habe die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss der ersten Studienphase bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Studienphase seien die Behandlungsprozesse erfolgreich etabliert worden, wobei nur geringe Nebenwirkungen bei den behandelten Patienten festgestellt worden seien.Bis zum kommenden Geschäftsjahr solle die Technologie in der zweiten Studienphase an bis zu 110 Patienten in drei urologischen Fachzentren untersucht werden. Im Rahmen der Registrierungsstudie solle dabei aufgezeigt werden, dass Prostatakrebspatienten länger in den so genannten aktiven Beobachtungsprogrammen (active surveillance programme) bleiben könnten. Ein langer Verbleib in solchen Programmen bedeute einen stabilen Krankheitsverlauf, womit die Notwendigkeit von Behandlungen mit hohen Nebenwirkungen ausbleibe. Die Marktzulassung sollte den Erwartungen der Analysten in Q3/Q4 2020 erfolgen und entsprechend ab Ende 2020 für einen Anstieg der Behandlungserlöse in diesem Bereich sorgen.Flankierend hierzu sollte die Gesellschaft in der Lage sein, auch in Europa einen Anstieg der zuletzt noch sehr niedrigen kommerziellen Behandlungserlöse zu erzielen. Die Grundlage dafür sollten die neu erschlossenen Behandlungszentren einerseits sowie eine Fortsetzung der Expansionsstrategie andererseits sein. Durch die mobile Lösung könnten dabei neue Kooperationen schnell umgesetzt werden, da keine feste Installation innerhalb der Krankenhaus-Infrastruktur notwendig sei. Neben der Expansion in Deutschland würden die Analysten in Kürze mit dem erstmaligen Markteintritt in Spanien und Italien rechnen.In ihren Umsatzprognosen würden die Analysten insbesondere ab dem kommenden Geschäftsjahr 2020 einen deutlichen Anstieg der kommerziellen Behandlungsumsätze in Europa unterstellen. Die Erschließung des deutlich umfangreicheren Prostatasegments in den USA hätten sie in ihren Prognosen ab Ende des kommenden Geschäftsjahres 2020 unterstellt. Hier sollte die MagForce AG rasch auf eine höhere Anzahl an Behandlungen kommen. Dementsprechend sollte das Umsatzvolumen ab 2021 eine nennenswerte Größenordnung erreichen, mit einem dazugehörigen nachhaltigen Erreichen des EBITDA-Break-Even.Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 13,50 Euro ermittelt und vergeben das Rating "kaufen" für die MagForce-Aktie. (Analyse vom 13.09.2019)