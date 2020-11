Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

3,01 EUR +0,33% (16.11.2020, 09:17)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

3,08 EUR +2,67% (16.11.2020, 09:31)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (16.11.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).In den ersten sechs Monaten 2020 habe die MagForce AG erstmals eine nennenswerte Anzahl an Glioblastom-Patienten behandelt. Mit der Behandlung von elf Patienten in Deutschland sowie sechs Patienten in Polen habe die Gesellschaft Behandlungserlöse in Höhe von 0,38 Mio. EUR (VJ: 0,03 Mio. EUR) erreicht. Zwar sei das Erlösniveau damit weiterhin niedrig, was mit einem EBIT in Höhe von -3,42 Mio. EUR (VJ: -3,61 Mio. EUR) ein unverändert negatives Ergebnisniveau bedeute. Das erste Halbjahr 2020 könnte jedoch den Anfang einer hohen Wachstumsdynamik bei der Anzahl der Behandlungen markieren. Die Basis dafür sei durch die in den vergangenen Berichtsperioden umgesetzte Expansionsstrategie gelegt worden. Im April 2019 sei das erste NanoActivator-Gerät in Polen installiert worden, einer Region aus der die MagForce AG überdurchschnittlich viele Anfragen erhalten habe. Auch in Deutschland sei in Zwickau, an der Paracelsus-Klinik ein weiteres Behandlungsgerät installiert worden. Ab November 2020 solle mit der Hufeland-Klinik in Mühlhausen der dritte Standort in Deutschland hinzukommen.Parallel zum Technologie-Roll-Out in Polen und Deutschland habe die MagForce AG die klinische Studie für die Zulassung zur Behandlung von Prostata-Krebs in den USA erfolgreich fortgesetzt. Nachdem im August 2019 die Rekrutierung der Patienten für die erste Studien-Stufe erfolgreich abgeschlossen worden sei, habe die MagForce AG im April 2020 von der FDA die Genehmigung für die zweite Stufe erhalten. In der ersten Stufe habe man nur minimale behandlungsbedingte Nebenwirkungen beobachtet. Aktuell werde die mehrstufige, einarmige Studie aufgrund von Covid-19 nur an einem MagForce-eigenen Behandlungszetrum in den USA durchgeführt. Da die MagForce AG ein gestrafftes Verfahren etabliert habe, im Rahmen dessen die Behandlung eines Patienten innerhalb eines Tages abgeschlossen werden könne, sei von einer beschleunigten Studiendauer auszugehen. Die Behandlungen der nächsten und letzten Stufe sollten dann in drei MagForce-eigenen Behandlungszentren stattfinden. Die Analysten würden mit der Zulassung in der zweiten Jahreshälfte 2021 und mit ersten nennenswerten Umsatzerlösen ab dem Geschäftsjahr 2022 rechnen.Im Rahmen der Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie des vereinbarten Wandelanleiheprogramms mit Yorkville könne die MagForce AG Kapital in umfangreichem Volumen aufnehmen. Von dem vereinbarten EIB-Volumen in Höhe von 35 Mio. EUR seien zum Bilanzstichtag 13 Mio. EUR in Anspruch genommen. Zum 30.06.2020 seien im Rahmen der Yorkville-Vereinbarung, die ein Gesamtvolumen von insgesamt 15 Mio. EUR umfasse, Wandelanleihen in Höhe von 2,5 Mio. EUR ausgegeben gewesen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der MagForce-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten sie einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 11,00 EUR ermittelt. (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link