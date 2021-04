Börsenplätze MagForce-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

4,17 EUR +2,71% (29.04.2021, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

4,13 EUR +0,98% (29.04.2021, 14:48)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (29.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Nachdem die MagForce AG im Februar 2021 den erfolgreichen Abschluss der Phase 2a der Zulassungsstudie für die Behandlung von Prostatakrebs in den USA bekannt gegeben habe, habe die Gesellschaft in einer aktuellen Unternehmensmeldung zusätzliche, konkretere Ergebnisse zu dieser Studienphase veröffentlicht. Nach der weiteren Analyse der Ergebnisse der in der Phase 2a einbezogenen zehn Patienten seien im gestrafften Behandlungsverfahren nur minimale Nebenwirkungen beobachtet und damit das gute Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil nochmals bestätigt worden.Aber auch die Daten zur Wirksamkeit der Prostatabehandlung mit der MagForce-Technologie seien nach Unternehmensangaben sehr ermutigend. Es sei dabei eine sehr gut definierte Ablation und Zelltod im Bereich des Nanopartikeldepots festgestellt worden. Bei der Behandlung mit der MagForce-Technologie würden magnetische Nanopartikel direkt in den Tumor eingebracht und anschließend erwärmt und somit die Krebszellen zerstört. In der Zulassungsstudie 2a sei dabei aufgezeigt worden, dass im Rahmen des in Phase 1 entwickelten minimal-invasiven Verfahrens die Nanopartikel sehr genau eingebracht werden könnten und diese stabil an der gewünschten Stelle verbleiben würden. Die Ablation im Zielbereich sei sehr präzise gewesen und es habe nur eine minimale Schädigung des umliegenden Gewebes (Bereich 2-4 mm) gegeben.Die vielversprechenden Daten würden eine gute Basis für die in Kürze zu startende Zulassungsstudie Phase 2b bilden, bei der sich die Patientenrekrutierung in einem fortgeschrittenen Stadium befinde. In diesem für die Zulassung notwendigen letzten Studienteil solle an bis zu 100 Männern die Wirksamkeit und Sicherheit der MagForce-Technologie bei der Behandlung von Prostatakrebs nachgewiesen werden. Diese solle an insgesamt drei Zentren in den USA, in Texas, Washington und Florida stattfinden. Mit dem Einbezug von drei Behandlungszentren solle eine zeitnahe Betriebsbereitschaft nach der erfolgten Zulassung sichergestellt werden. Nach wie vor sei dabei mit dem Abschluss der Studie in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu rechnen. Dies auch vor dem Hintergrund des im Rahmen der Zulassungsphase 2a entwickelten gestrafften Behandlungsverfahrens, welches derzeit nur einen Tag umfasse. Zudem erkenne das MagForce-Management derzeit keine weiteren wesentlichen pandemiebedingten Verzögerungen für den weiteren Verlauf der US-Studie.Die Analysten würden daher sowohl ihre Prognosen als auch ihr Kursziel in Höhe von 11,00 EUR je Aktie beibehalten.Bei einem Aktienkurs in Höhe von 4,06 EUR vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, für die MagForce-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link