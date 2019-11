Da gegenüber der letzten GBC-Researchstudie bei den Annahmen keine Änderungen vorliegen würden, würden die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen bestätigen. Unverändert würden sie dabei ab dem kommenden Geschäftsjahr 2020 einen Anstieg der kommerziellen Behandlungsumsätze in Europa und ab 2021 einen Anstieg der Umsätze für den Glioblastom-Indikationsbereich unterstellen.



Den Analystenerwartungen zur Folge sollte der Break-Even, auf allen Ergebnisebenen, erst mit dem starken Umsatzanstieg nach der Zulassung zur Prostatakrebs-Behandlung in den USA im Geschäftsjahr 2021 erreicht werden.



Auf Basis der unveränderten Prognosen sowie des unveränderten DCF-Bewertungsmodells bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, das Kursziel in Höhe von 13,50 EUR. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs würden sie damit weiterhin das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 28.11.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (28.11.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Wie im Rahmen der zuletzt veröffentlichten GBC-Researchstudie sei die operative Entwicklung der MagForce AG derzeit einerseits von der Ausweitung der Kommerzialisierung der NanoTherm-Technologie zur Behandlung von Glioblastom in Europa sowie andererseits vom Fortschritt der Zulassung zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA geprägt.Bei der bereits zugelassenen Behandlung von Glioblastom in Europa habe die Gesellschaft dabei in erster Linie eine regionale Ausweitung des Behandlungsangebotes umgesetzt. Diesbezüglich sei mit der Installation eines mobilen NanaActivators® in der Eigenständigen Öffentlichen Klinik Nr. 4 der Medizinischen Universität in Lublin (Polen) erstmals ein Behandlungszentrum außerhalb Deutschlands eröffnet worden. Dieser Schritt sei als Konsequenz des hohen Anteils der aus Polen stammenden Patientenanfragen zu verstehen, die in 2018 bei insgesamt 40% gelegen hätten. Insbesondere bei der Behandlung von Glioblastom sei dabei eine räumliche Nähe und damit ein grundsätzlich zeitnaher Beginn der Behandlung von hoher Wichtigkeit.Der Roll-Out der mobilen Lösung solle, aufbauend auf das aktuell hohe Patienteninteresse, auch in Spanien und Italien erfolgen. Neben dem ausländischen Roll-Out habe die MagForce AG zudem auch in Deutschland eine weitere Kooperation mit der ParcelsusKlinik in Zwickau abgeschlossen. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2019 solle hier ein neues NanoTherm-Behandlungszentrum eröffnet werden.Parallel dazu habe die Gesellschaft die erste Stufe der pivotalen einarmigen Studie zur Behandlung von Prostatakrebs erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser Studienphase seien die Behandlungsprozesse erfolgreich etabliert worden, wobei nur geringe Nebenwirkungen bei den behandelten Patienten festgestellt worden seien. Die klinische Registrierungsstudie werde an insgesamt bis zu 120 Patienten an den urlogischen Fachzentren der Texas Urology Group der University Texas (San Antonio) an der University of Washington (Seattle) und des Sarasota Interventional Radiology Center fortgesetzt.Angesichts der aktuell noch sehr geringen Behandlungszahlen von Gehirntumorpatienten in Europa sowie der noch anstehenden Zulassung zur Prostatabehandlung in den USA würden die klassischen operativen Kennzahlen für die MagForce AG keine Aussagekraft besitzen. Typischerweise sei dabei das GuV-Bild von negativen Ergebnisbeiträgen geprägt. Dies sei auch für die ersten sechs Monate 2019 der Fall gewesen, in denen ein negatives Nachsteuerergebnis in Höhe von -4,91 (VJ: 4,11 Mio. EUR) ausgewiesen worden sei. Dass im Vorjahreszeitraum überhaupt ein positiver Wert erreicht worden sei, liege ausschließlich an einer damals erfolgten Anteilsübertragung der amerikanischen Gesellschaft MagForce USA auf die deutsche Gesellschaft MagForce USA Holding GmbH, was mit einer liquiditätsneutralen Hebung von stillen Reserven einhergegangen sei.Die in den ersten sechs Monaten 2019 erreichten Werte würden im Rahmen der Analystenerwartungen liegen. Auf Basis des europäischen Roll-Outs sowie der weiteren erwarteten Entwicklung bei der Zulassung der MagForce-Technologie zur Prostatakrebs-Behandlung in den USA würden die Analysten zwar mit einem Anstieg der Umsatzerlöse ab dem kommenden Geschäftsjahr rechnen, nennenswerte Umsatzerlöse sollten jedoch erst ab 2021 erwirtschaftet werden.Gemäß den Analystenerwartungen sollte die Gesellschaft zunächst vom europäischen RollOut profitieren. Neben der weiteren regionalen Ausweitung des Behandlungsangebotes in Deutschland (Zwickau) spiele hier das neu erschlossene Behandlungszentrum in Lublin (Polen), in dem im April 2019 die mobile NanoTherm®-Technologie in Betrieb genommen worden sei, eine wichtige Rolle. Die damit mögliche Adressierung des polnischen Marktes sei insbesondere vor dem Hintergrund nachvollziehbar, da mehr als 40% von den in 2018 erhaltenen über 700 Patientenanfragen aus dieser Region stammen würden. Eine räumliche Nähe zu den Patienten sei dabei notwendig, da es sich bei der Glioblastom-Erkrankung um ein schnell fortschreitendes Krankheitsbild handle, welches für den Patienten hohe Mobilitätseinschränkungen bedeute. Zwar werde in Polen weiterhin die Kostenerstattung der Behandlungskosten forciert, derzeit stehe noch die Selbstfinanzierung der Behandlungskosten (u.A. Crowdfunding) im Fokus. Weitere Markteintritte in Italien und in Spanien würden sich aktuell in konkreten Planungen befinden.Auch in Deutschland solle die Kostenerstattung vorangetrieben werden und damit die Anzahl der Behandlungen gesteigert werden. MagForce AG könne hier bereits erste Erfolge melden. Während bislang eine patientenindividuelle Kostenerstattung erwirkt worden sei, könnten zukünftig, aufgrund der zunehmenden Fallzahlen, die Behandlungszentren die Budgets mit den Krankenkassen verhandeln. Das Thema Kostenerstattung werde aber noch in den kommenden Geschäftsjahren weiter verfolgt.Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Registrierungsstudie zur Prostatabehandlung in den USA, im Rahmen dessen bis zu 120 Patienten einbezogen würden, im kommenden Geschäftsjahr abgeschlossen sein werde. In diesem von einer deutlich höheren Population geprägten Indikationsbereich sollten erste nennenswerte Umsatzerlöse ab dem Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftet werden.