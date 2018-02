Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

6,99 EUR (13.02.2018)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (14.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF).Endlich! Die FDA habe die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie zur Behandlung von Prostatakrebs mittels der Magforce NanoTherm-Therapie erteilt. Allerdings gelte die Zulassung nur für die Studie und sei noch keine endgültige Produktzulassung. Die finale US-Zulassung sei ein Automatismus bei erfolgreichem Studienausgang. Wenn MagForce die bereits in Europa erfolgreich demonstrierten Heilungseffekte auch in den USA zeigen könne, werde die MagForce-Therapie sicherlich spätestens Ende des Jahres in den USA zugelassen sein. Und es gebe keinen Grund, warum sich Patienten in den USA anders verhalten sollten als die Patienten in Europa. Ebenfalls schlagend werde jetzt ein Versprechen, das CEO Ben Lipps seinen Aktionären letztes Jahr gegeben habe: Sofort nach US-Zulassung der Studie wolle er ein Dual Listing in den USA anstreben.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die MagForce-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze MagForce-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:7,00 EUR -0,99% (14.02.2018, 08:37)