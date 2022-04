Auf aggregierter Ebene sei der OECD-Verbrauchervertrauensindex bereits seit Mitte letzten Jahres rückläufig gewesen. Dieser Rückgang werde sich wohl fortsetzen. Andererseits könnte eine kurzfristige Beilegung des Krieges einen Teil des Inflationsdrucks aufheben und den globalen Märkten eine gewisse Erleichterung bringen. Allerdings müsse definiert werden, was unter "Lösung" zu verstehen sei, da eine Verbesserung der Konflikt-"Intensität", die aus humanitärer Sicht natürlich sehr wünschenswert sei, nicht unbedingt zu einer sofortigen Aufhebung der Sanktionen führen würde.



Obwohl die jüngsten Maßnahmen teils mit Skepsis aufgenommen worden seien, hätten die Märkte positiv auf Berichte über eine Deeskalation der russischen Militäroperationen - insbesondere rund um Kiew - und vereinbarte Waffenstillstände reagiert, um humanitäre Korridore zu ermöglichen. Jede Deeskalation in der Praxis wäre eine willkommene Entwicklung und könnte den Aktienmärkten eine kurzfristige Erleichterung bringen, aber nicht unbedingt der Weltwirtschaft.



Die wichtigste Variable ei die Inflation. Angesichts weiterer möglicher kurzfristiger Schocks und einer Vielzahl konkurrierender Daten, die in die Entscheidungsfindung einfließen würden, bleibe das Risiko politischer Fehler real. In einer Welt mit hoher Inflation hätten sich Gold und Rohstoffe in der Vergangenheit besser entwickelt als andere. Wenn man jedoch bedenke, wie weit die Rohstoffpreise bisher gestiegen seien, könnte eine Lösung des Konflikts zu einem steilen Rückgang von den aktuellen Niveaus führen. Eine der wichtigsten Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts werde aber wahrscheinlich die Neubewertung geopolitischer Risiken sein. Da die Zentralbanken weltweit versuchen würden, die Inflation einzudämmen, und der Preisdruck zu einer weiteren Störung der Nachfrage führe, steige das Risiko einer Stagflation und/oder einer Rezession.



In einer Rezession würden Aktien dazu neigen, sich schlechter zu entwickeln. In diesem Zusammenhang würden die Experten erwarten, dass der US-Aktienmarkt auf regionaler Basis besser abschneide, da er als qualitativ hochwertiger und defensiver wahrgenommen werde und auch durch Kapitalströme in den US-Dollar unterstützt werde. In einem solchen Szenario würden Europa und die Schwellenländer schlechter abschneiden als die USA, aber die einzelnen Märkte könnten unterschiedlich reagieren.



Die Schwellenländer seien keine homogene Anlageklasse. Länder, die von Rohstoffimporten abhängig seien, wie z. B. Indien, würden von einem anhaltenden Konflikt negativ betroffen sein. Länder, die Rohstoffe exportieren würden, und Länder mit relativ gesunden Bilanzen, wie Südafrika und der Nahe Osten, würden sich im Falle eines langwierigen Konflikts wahrscheinlich besser entwickeln.



In einem Szenario, in dem der Konflikt kurzfristig gelöst werde - und der Inflationsdruck noch keine Zeit gehabt habe, sich dauerhaft auf die Nachfrage auszuwirken und die Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen - würden die Experten erwarten, dass der US-Aktienmarkt aufgrund höherer Bewertungen im Vergleich zum Rest der Welt weniger attraktiv erscheine.



Das Jahr 2022 werde ein sehr unberechenbares Jahr. Es gebe drei Möglichkeiten für Anleger, sich abzusichern:



- Beibehaltung eines diversifizierten Portfolios

- Selektiv bleiben und sich auf Unternehmen konzentrieren, die den Kostendruck besser bewältigen könnten und solide Bilanzen hätten

- Bei Aktien langfristige Themen bevorzugen, die sich durchsetzen würden, wie Infrastruktur und kohlenstoffarmes Ökosystem.



Auf kurze Sicht - mit zunehmenden geopolitischen Spannungen, die zu einem ohnehin schon unsicheren Umfeld beitragen würden, Lockdowns in China, die Sorgen über eine Abschwächung von Produktion und Nachfrage wecken würden, anhaltendem Inflationsdruck, der die Zentralbanken herausfordere, und steigenden Preisen, die die Haushalte zu belasten beginnen würden - seien die Märkte angesichts der höheren Risiken vielleicht zu selbstgefällig. Die Antwort laute, selektiv und diversifiziert zu bleiben. (06.04.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben sich seit Anfang März wieder erholt, so Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer Aktien und Multi Asset bei M&G Investments.Der MSCI AC World-Index habe im bisherigen Jahresverlauf in US-Dollar weniger als 6% verloren. Die Experten würden aber meinen, dass Anleger viel zu locker mit den Risiken umgehen würden, die vor ihnen lägen.Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine habe sich das Umfeld für die Märkte deutlich verändert. Davor sei die Inflation hoch und hartnäckiger als erwartet gewesen. Aber die Aussichten für die globale Nachfrage und das Wirtschaftswachstum seien positiv geblieben. Seit Ende Februar hätten die Anleger ein anderes Blatt in der Hand. Die Folgen der Invasion in die Ukraine und die darauffolgenden Sanktionen würden wahrscheinlich nachhaltigere Auswirkungen haben als andere geopolitische Ereignisse.Wenn der Konflikt anhalte, könnte es zu einer Inflationsspirale kommen, die die Weltwirtschaft belasten würde, da sich die erhöhten Rohstoffpreise auf die Lieferkette auswirken und die Nachfrage dämpfen würden. Dies würde zu den bestehenden Problemen auf der Angebotsseite hinzukommen und möglicherweise eine Rezession auslösen, die über die Grenzen Europas hinausgehe.Es gebe erste Anzeichen dafür, dass die Nachfrage, wenn schon nicht gestört, so doch zumindest geschwächt werde. In den letzten Quartalsberichten hätten konsumnahe Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Europa und in den USA auf eine schwächere Nachfrage in den ersten drei Monaten hingewiesen. Von Einrichtungsunternehmen bis hin zu Sport- und Modehändlern hätten die Firmen die schwache Verbraucherstimmung als Grund für die geringeren Verkaufszahlen genannt. Sie würden für 2022 einen verstärkten Druck auf die Verbraucherausgaben voraussagen, wenn die COVID-bezogenen Konjunkturhilfen auslaufen würden und die Inflation beginne, die Haushaltsbudgets zu belasten.Die Biden-Regierung ermutige die US-Schieferindustrie zwar, mehr zu bohren, aber es dauere lange, bis die Produktion tatsächlich in Gang komme. Dies dürfte schließlich zu einem Produktionsanstieg führen, aber es sei unwahrscheinlich, dass das höhere US-Angebot vor dem vierten Quartal in Betrieb genommen werde.