Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte scheinen langsam zu realisieren, was manche Beobachter schon sehr früh erkannt hatten, meint Olivier de Berranger, Chief Investment Officer (CIO) bei La Financière de l’Echiquier.



Auch wenn die Methoden Donald Trumps so heftig wie ungewöhnlich seien, würden sie doch nichts anderes als Verhandlungsmethoden bleiben. Wie jetzt im vermeintlichen Handelskrieg mit China habe dies der US-Präsident bereits im vergangenen Jahr im Umgang mit Nordkorea bewiesen - habe er dem Land 2017 noch mit totaler Zerstörung gedroht, hätten die Führer beider Länder Anfang März verlauten lassen, einem gemeinsamen Treffen grundsätzlich zuzustimmen.



Die aktuelle Situation sei damit zwar nicht vergleichbar, erinnere jedoch daran, so de Berranger. Er sei sich sicher: "Die Aussagen des US-Präsidenten dürfen niemals im engen Wortsinne gedeutet werden." Da die Marktteilnehmer dies nun verstanden hätten, hätten sie auf Provokationen Trumps oder eine scheinbare Verschärfung des Handelskonflikts mit China gelassener reagiert. (10.04.2018/ac/a/m)







