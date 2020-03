Diese Abverkäufe dürften noch etwas anhalten, allerdings mit deutlich geringeren Volumina. Unterstützend wirken sollten opportunistisch und konträr agierende Marktteilnehmer sowie Stimulierungsmaßnahmen von Zentralbanken und Regierungen. Die Experten würden eine volatile Bodenbildung in den nächsten Wochen erwarten - inklusive Phasen mit starken Aufwärtsbewegungen - eine schnelle, nachhaltige Erholung erscheine unwahrscheinlich.



Das Coronavirus werde auch die nächsten Wochen die Märkte in Bann halten. Konjunkturdaten dürften in den nächsten Wochen enttäuschen und die Gewinnausblicke der Unternehmen deutlich reduziert werden. Um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus zu dämpfen, könnte es in den März-Sitzungen der Zentralbanken zu Zinssenkungen kommen. Morgen sei zudem der "Super Tuesday", an dem in einer Vielzahl der US-Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden würden. Danach sollte klarer werden, welcher Demokrat gegen Präsident Trump ins Rennen gehe.



Am heutigen Montag werde in den USA der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe, am Mittwoch der ISM für die Serviceindustrie, am Donnerstag die Januar-Auftragseingänge und am Freitag die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Das Konsumentenvertrauen werde am 13.03. bekannt gegeben. In der Eurozone würden diese Woche die Arbeitslosenquote (03.03.), die Einkaufsmanagerindices mehrerer Mitgliedsländer und die Januar-Auftragseingänge in Deutschland (06.03.) veröffentlicht.



Der Berenberg-Monitor erscheine zweiwöchentlich und gebe mithilfe wiederkehrender Abbildungen und Daten einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und beleuchte jeweils eine wichtige Entwicklung näher. (02.03.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die zügige und starke Verbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas hat Rezessionsängste geschürt und die Märkte zuletzt ziemlich durchgewirbelt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Der S&P 500 habe mehr als 10% in nur sechs Tagen verloren - ein Rekord! Das Angstbarometer VIX, das die Schwankungsbreite von US-Aktien messe, habe den stärksten je gemessenen prozentualen Anstieg über eine Woche erlebt. Viele Hedge-Fonds und systematische Anleger seien auf dem falschen Fuß erwischt worden. Sie seien Aktien (stark) übergewichtet gewesen und hätten aufgrund des negativen Momentums und des Volatilitätsanstiegs massiv Risiken reduzieren müssen.