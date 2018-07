ISIN M.A.X. Automation-Aktie:

DE0006580905



WKN M.A.X. Automation-Aktie:

658090



Ticker-Symbol M.A.X. Automation-Aktie:

MXH



NASDAQ OTC Ticker-Symbol M.A.X. Automation-Aktie:

MXHGF



Kurzprofil M.A.X. Automation AG:



M.A.X. Automation AG (ISIN: DE0006580905, WKN: 658090, Ticker-Symbol: MXH, NASDAQ OTC-Symbol: MXHGF) ist die Muttergesellschaft einer international agierenden Unternehmensgruppe mit den Kernsegmenten Umwelttechnik und Industrieautomation. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen und Kompetenzen, um als Führungsgesellschaft für mittelständische Automationsspezialisten zu fungieren und diese nachhaltig weiterzuentwickeln. Es positioniert seine Tochtergesellschaften als lösungsorientierte Systemanbieter, die maßgeschneiderte integrierte Automationslösungen entwickeln und erstellen. Sein Anspruch ist dabei, stets Mehrwerte für die Kunden zu schaffen.



Die M.A.X. Automation profitiert von globalen Langfristtrends, die leistungsfähige Automationslösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Dazu zählt auch der weltweit wachsende Bedarf an industriell produzierten Gütern, angetrieben durch wachsende Kaufkraft und technologische Neuerungen.



Die Tochtergesellschaften entwickeln und produzieren technologisch komplexe Komponenten- und Systemlösungen im Anlagenbau und bieten ihren Kunden darüber hinaus spezialisierte Dienstleistungen wie Projektmanagement, Beratung oder Wartung. Dieses breite Leistungsspektrum ist ein besonderes Unterscheidungsmerkmal der M.A.X. Automation im Wettbewerb. (17.07.2018/ac/a/nw)



M.A.X. Automation habe mal wieder ihre Aktionäre enttäuscht. Die Experten hätten den Eindruck, die Firma sei ein Schönwetterunternehmen, welches nur in konjunkturellen Boomzeiten Erfolg habe und stets beim ersten Schnupfen Probleme bekomme. Firmenchef Daniel Fink habe die Prognose für 2018 signifikant nach unten anpassen müssen. Einst sei das bereinigte EBIT bei mindestens 26 Mio. Euro erwartet worden. Neue Prognose: 10 bis 13 Mio. Euro. Eine Reduktion um über 50% sei ein starkes Stück. Schuld seien Belastungen aus laufenden Projekten der Tochterfirma IMW Automation. Bei MAX habe Fink seinen Dienst im April 2016 angetreten. Vor allem seine Führungstätigkeit in den Bereichen Projektgeschäft und Anlagebau sei besonders hervorgehoben worden. Warum ausgerechnet er beim Projektmanagement völlig versage, sei unklar. Die Experten würden Konsequenzen auf oberster Management-Ebene nicht ausschließen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die M.A.X. Automation-Aktie zu verkaufen. (Analyse vom 17.07.2018)