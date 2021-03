Börsenplätze MVV Energie-Aktie:



Der börsennotierte MVV Energie-Konzern (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) gehört mit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro zu den führenden Energieunternehmen in Deutschland und beschäftigt rund 5.600 Mitarbeiter.



MVV Energie besetzt alle Stufen der Wertschöpfungskette - von der Energieerzeugung über den Energiehandel, die Energieverteilung über eigene Netze bis zum Vertrieb und zum Energiedienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus zählt die MVV Energie-Gruppe in Deutschland zu den führenden Betreibern von thermischen Abfallverwertungs- und Biomasseanlagen.



MVV Energie versorgt seine Kunden mit Strom, Wärme, Gas und sauberem Trinkwasser und bietet dabei sowohl Privatkunden als auch Industrie- und Gewerbekunden eine breite Palette an Ökostrom- und Biogasprodukten an. Parallel dazu entwickelt MVV Energie innovative Technologien, Produkte und Serviceleistungen und unterstützt seine Kunden dabei, Energie effizienter zu nutzen. (24.03.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MVV Energie-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Knapp ein Jahr vor der virtuellen Hauptversammlung (HV) am 12. März 2021 hatte es einen Wechsel im Aktionariat der MVV Energie AG gegeben, so Thorsten Renner von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Ende März 2020 hätten sich die EnBW AG und die RheinEnergie AG mit einem von First State Investments verwalteten Fonds auf den Verkauf des 45,1%-igen Aktienanteils an der MVV Energie AG geeinigt. In der Folge habe First State ein Übernahmeangebot unterbreiten müssen, dessen Angebotspreis bei 26,99 Euro je Aktie gelegen habe. In diesem Rahmen sei ebenfalls vereinbart worden, dass die Stadt Mannheim ihre 50,1%-ige Mehrheitsbeteiligung aufrechterhalte. Das Übernahmeangebot hätten 0,67% der Aktionäre angenommen, wodurch sich der Streu-besitz weiter reduziert hätte.Allerdings habe First State diese Aktien wieder in den Markt zurückgeführt, sodass sich der Streu-besitz weiterhin auf 4,80% belaufe. First State sehe sich als langfristiger Partner bei der Unterstützung des eingeschlagenen Unternehmenskurses. Es gebe keinerlei Pläne für eine vollständige Übernahme von MVV Energie, die Börsennotierung solle ebenfalls beibehalten werden. Der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie AG, Dr. Georg Müller, habe sich auf der HV zufrieden mit der neuen Aktionärsstruktur gezeigt.Die MVV Energie AG habe sich klare Klimaziele gesetzt. Spätestens bis 2050 wolle man Klimaneutralität erreichen. Dabei solle die vollständige Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung helfen. Außerdem plane die Gesellschaft weitere Einsparungen bei den Kohlendioxid-Emissionen und einen deutlichen Ausbau der Portfolios der erneuerbaren Energien. Im Zeitraum 2016 bis 2026 strebe das Mannheimer Unternehmen eine Verdopplung der Stromerzeugung auf über 800 MW an. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres am 30.9.2020 habe die Erzeugungskapazität bereits bei 512 MW gelegen.Mit juwi und Windwärts verfüge MVV Energie über Tochtergesellschaften mit enormem Know-how in der Entwicklung und Inbetriebnahme von Windkraft- und Fotovoltaikanlagen. Um auf dieser Agenda voranzukommen, lege MVV Energie weiterhin ein hohes Investitionstempo mit 322 Mio. Euro im vergangenen Jahr vor. Immerhin habe der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung bereits bei 46% gelegen. Auf der HV habe CEO Müller den Gesetzgeber aufgefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien erreicht werden könnten.Der Start ins neue Geschäftsjahr habe sich trotz eines rückläufigen Umsatzes erfolgreich gestaltet. Denn das Adjusted EBIT sei im ersten Quartal um mehr als 20% auf 98 Mio. Euro geklettert und das Ergebnis je Aktie sei deutlich auf 0,71 Euro vorangekommen. Für das Gesamtjahr rechne Müller mit einem Adjusted EBIT mindestens auf Vorjahresniveau. Damit bietet die MVV-Aktie eine solide Anlagemöglichkeit, so Thorsten Renner. (Ausgabe 3/2021)