Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

194,60 EUR -1,27% (20.11.2020, 16:20)



XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

194,50 EUR -0,77% (20.11.2020, 16:08)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (20.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).MTU habe auf dem Kapitalmarkttag (19.11.) erste Indikationen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Demnach solle der Umsatz (organisch) im Militärgeschärt und Ersatzteilgeschäft jeweils leicht steigen, im zivilen Neugeschäft stagnieren und in der zivilen Instandhaltung (umsatzstärker als OEM, aber deutlich margenschwächer als OEM) im Zwanziger-Prozentbereich ansteigen. Jedoch rechne der Konzern mit Gegenwind von der Währungsseite. Zum Vergleich für das Geschäftsjahr 2020 stelle MTU einen Umsatzrückgang von 9% bis 14% y/y in Aussicht. Ab 2024 wolle MTU wieder überproportionales Wachstum im Vergleich zu Branche erzielen. Es sei nach Meinung des Analysten zu konstatieren (auf Basis der Neunmonatszahlen und der 2020er Guidance), dass sich MTU in Anbetracht der Branchenkrise sehr ordentlich schlage (z.B. positiver freier Cashflow). Dass der Triebwerkhersteller im Gegensatz zu den vorangegangenen Kapitalmarkttagen keinen mittelfristigen Ausblick wage, sei nach Erachten des Analysten verständlich und dokumentiere die geringe Visibilität.Die Studienergebnisse zu den Covid-19-Impfstoffen seien positiv für MTU zu werten (Luftfahrtindustrie deutlich überproportional von der Covid-19-Pandemie betroffen). Dennoch würden Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung bleiben (Fluggesellschaften schwer finanziell angeschlagen (Investitionsverhalten), eventuell strukturell verändertes Reiseverhalten, Fliegen als "Klimakiller"). Zudem bestünden strukturelle Herausforderungen (Entwicklung von alternativen Antrieben). Die MTU-Aktie sei in den letzten Tagen aufgrund der Impfstoff-News deutlich gestiegen (Schlusskurs 19.11. vs. Schlusskurs 06.11.: +19%; ggü. 52-Wochentief: +101%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel werde von 141 auf 160 Euro erhöht. (Analyse vom 20.11.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: