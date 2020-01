XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

275,60 EUR +1,55% (15.01.2020, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

275,80 EUR +1,43% (15.01.2020, 15:17)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (15.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Die MTU Aero Engines-Aktie sei aktuell an der Spitze des DAX und notiere um die 275,50 Euro. Das anhaltend starke Servicegeschäft und zukunftssichere Partnerschaften für Neuentwicklungen würden den Aktienkurs des DAX-Aufsteigers befeuern.Gemeinsam mit dem französiscgen Unternehmen Safran sei MTU für das Triebwerk des neuen deutsch-französischen Rüstungsprojekts "Eurofighter" zuständig. Jüngst sei die Aufgabenverteilung festgezurrt worden: Während Safran zu Projektbeginn die Entwicklung des Triebwerks leiten werde, übernehme MTU im weiteren Verlauf das Service- und Wartungsgeschäft. Diese Service-Gewichtung dürfte die MTU Aero Engines-Aktie zukünftig weiter antreiben. Der Münchner Konzern sei auf die anspruchsvolle Wartung von Triebwerken diverser ziviler und militärischer Jets spezialisiert. Deshalb sorge auch der Produktionsstillstand bei Boeings 737-Max nach zwei verhängnisvollen Abstürzen für volle Auftragsbücher. Rund 90% des auf 4,7 Mrd. Euro geschätzten Gesamtumsatzes in 2019 sollten auf Wartungsdienstleistungen entfallen.Die MTU Aero Engines-Aktie habe derzeit einen Lauf. Der Chart sehe wie aus dem Bilderbuch aus. Momentan gehe es der Branche gut: Airbus verzeichne Rekordauftragseingänge, Boeing-Maschinen würden sicherheitshalber präventiv gewartet und die Reise- und auch Rüstungslust steige global kontinuierlich. Mit einem 20er KGV von 24 sei die MTU Aero Engines-Aktie - mit Stopp-Option - aktuell eher was für mutige Anleger. Bereits Investierte könnten die Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)