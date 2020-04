Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

114,00 EUR +6,44% (06.04.2020, 12:30)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (06.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise habe den weltweiten Luftverkehr fast zum Erliegen gebracht. Airlines würden Flugzeug-Bestellungen stornieren und Triebwerksbauer seien als spezialisierte Zulieferer besonders vom Rückgang der Geschäfte betroffen. Logisch, dass Analysten ihre Kursziele für die MTU Aero Engines-Aktie anpassen würden. Der Aktienkurs des Münchner Konzerns führe aber offenbar ein Eigenleben.Die MTU Aero Engines-Aktie starte zum Wochenstart durch. Ein Grund für den plötzlichen Optimismus könnte sein, dass die Kursverluste der vergangenen Wochen übertrieben sein könnten. Seit dem Allzeithoch bei 289 Euro hbe das Papier zeitweise 63% verloren. Auch die Charttechnik könnte eine Rolle spielen. Die jüngste Kursbewegung erinnere an ein "W" - oft ein Zeichen für eine Umkehrformation.Nach der Coronavirus-Krise würden wieder Flugzeuge fliegen und auch Triebwerke wieder produziert und gewartet. Mit dem jüngsten Kursabsturz könnte das Schlimmste hinter der MTU Aero Engines-Aktie liegen. Mutige, langfristig orientierte Anleger könnten nun erste Stücke einsammeln, vorsichtige sollten weiter abwarten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:114,00 EUR +7,04% (06.04.2020, 12:17)