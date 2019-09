Die MTU Aero Engines-Aktie werde aktuell bei EUR 248,40 (05.09.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 257,20 gelegen (05.09.2019), das Jahrestief bei EUR 155,60 (03.01.2019). Bei Bloomberg würden sieben Analysten die Aktie auf "buy", 13 Analysten auf "hold" und sechs Analysten auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 220,91 gesetzt. (Ausgabe September 2019)



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (12.09.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Stahlkonzern thyssenkrupp, Gründungsmitglied des Deutschen Aktienindex, wird am 23. September nach über 30 Jahren von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) als DAX-Mitglied ersetzt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Entscheidung sei gefallen, nachdem sich der Aktienkurs von thyssenkrupp in den letzten zwölf Monaten halbiert habe und nun der Verkauf der lukrativen Aufzugssparte im Fokus stehe.Seit einiger Zeit stecke der Stahlkonzern thyssenkrupp bereits in der Krise und durchlaufe aktuell eine Strategiefindungsphase. Guido Kerkhoff, der Vorstandsvorsitzende von thyssenkrupp, habe bereits zwei Mal in seiner knapp 13-monatigen Amtszeit die Strategie umgeworfen, laut dem "manager magazin". Die derzeitige Konzernlage und der Kursrutsch der Aktie vom Jahreshoch bei 23,50 Euro im vergangenen September auf aktuell 11,42 Euro (05.09.2019) hätten in den vergangenen Wochen auf einen Abstieg des Konzerns in den MDAX hindeuten lassen.Mittwochabend nach US-Börsenschluss sei nun die Bekanntmachung der Deutschen Börse gekommen - Triebwerkbauer MTU Aero Engines ersetze am 23. September thyssenkrupp im DAX. Kerkhoff habe gesagt, dass der Austritt aus dem DAX nach 31 Jahren für das Unternehmen "enttäuschend" sei. "Als Gründungsmitglied wären wir dem Leitindex gern erhalten geblieben", so Kerkhoff, aber der Abstieg sei eine "logische Folge" der jüngsten Performance.Als Anwärter für einen Aufstieg in den DAX sei neben MTU Aero Engines auch Deutsche Wohnen gehandelt worden. Die Aktien der Deutsche Wohnen seien zuletzt durch die Mietendeckel-Diskussion in Berlin gedrückt worden. Der Börsenwert der MTU Aero Engine hingegen habe in den letzten zwölf Monaten mehr als ein Drittel zugelegt. Entscheidend für den Vorsprung von MTU seien allerdings nicht nur die Kursgewinne der vergangenen Wochen gewesen, sondern vor allem auch der Börsenumsatz.Erstmalig sei MTU Aero Engines 2005 an die Börse gegangen, nachdem die damalige MTU München 2003 von Daimler abgespaltet und an den Finanzinvestor KKR verkauft worden sei. Seitdem habe sich das Unternehmen an den Börsen positiv entwickelt und sehe sich nach Berichten der Handelszeitung auch für die Zukunft mit der Antriebstechnik, dem Ersatzteilgeschäft und den Wartungsverträgen gerüstet. Die Mitgliedschaft im DAX verspreche "die Sichtbarkeit deutlich zu erhöhen, insbesondere international", sage Reiner Winkler. Er führe das Unternehmen seit 2015 und erwarte von der Mitgliedschaft "etwas mehr Prestige." MTU komme mit EUR 4,6 Mrd. Umsatz und rund einer halben Milliarde Euro Gewinn auf gut EUR 13 Mrd. Marktkapitalisierung.Nach der Bekanntmachung, dass MTU Aero Engines thyssenkrupp im DAX ersetze, sei der Aktienkurs des Münchener Unternehmens auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Independent Research, eine unabhängige Analystengesellschaft in Deutschland, habe die Aktie Donnerstagmittag allerdings von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft. Grund für die Herabstufung seien Kurszuwächse, die nicht durch mittelfristige Gewinnaussichten begründet seien. Der Aktienkurs sei am Donnerstag zwischenzeitlich auf die Marke von 244,20 Euro gefallen. Das durchschnittliche Kursziel liege Bloomberg zufolge derzeit bei 220,91 Euro.Die thyssenkrupp-Aktie werde aktuell bei EUR 11,425 (05.09.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 23,50 gelegen (27.09.2018), das Jahrestief bei EUR 9,252 (15.08.2019). Bei Bloomberg würden neun Analysten die Aktie auf "buy", sieben Analysten auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 13,32 gesetzt.