Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

146,10 EUR +1,88% (26.05.2020, 09:06)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (26.05.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) markierte am 24. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 289,30 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einem massiven Absturz gekommen, die Aktie sei auf ein Tief bei 97,76 EUR gefallen. Damit sei der Aktienkurs auf das Hoch aus dem Jahr 2015 zurückgefallen. Dort habe er sich wieder gefangen. Es sei zu einer volatilen Seitwärtsbewegung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks gekommen. Aus diesem sei der Wert am 18. Mai 2020 nach oben ausgebrochen. Anschließend habe er vier Handelstage konsolidiert. Gestern sei es zu einem weiteren Aufwärtsschub gekommen. Dieser bestätige den Ausbruch aus dem Dreieck.Ausblick: Die MTU Aero Engines-Aktie habe gute Chancen auf eine weitere Erholung. Dabei könnte sie im ersten Schritt auf 155,00-156,80 EUR ansteigen. In einem zweiten Schritt könnte sich der Wert sogar in Richtung 198,70 EUR und damit an den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend ab dem Jahr 2000 erholen. Ein Rückfall unter das Tief vom Freitag bei 128,25 EUR würde den aktuellen Aufwärtsimpuls aber wieder abwürgen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung des kurzfristigen Aufwärtstrends bei aktuell 116,78 EUR oder sogar 97,76 EUR kommen. (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:141,40 EUR +7,53% (25.05.2020, 17:35)