XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

151,30 EUR +1,14% (29.11.2017, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

151,001 EUR +0,65% (29.11.2017, 12:17)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (29.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).Das Umsatzziel für 2017 sei wechselkursbedingt auf ca. 5,1 Mrd. EUR (5,3 Mrd. EUR) gesenkt worden. Dies entspreche einem Wachstum von +8% nach +10% auf 3,75 Mrd. EUR in 9M. Für Q4 impliziere dies ca. +2%. Maichl sei etwas optimistischer und schätze 5,15 Mrd. EUR (bisher: 5,26 Mrd. EUR). Da die Wachstumstreiber intakt seien, rechne der Analyst für 2018 mit +10% auf 5,67 Mrd. EUR (bisher: 5,69 Mrd. EUR).Unverändert sei der Jahresausblick für das Militärgeschäft mit -15% geblieben. Nach abrechnungsbedingt -24% auf 272 Mio. EUR in 9M solle Q4 und 2018 wieder Wachstum zeigen. Die zivile Instandhaltung habe von der ölpreisbedingt stärkeren Nutzung älterer Flugzeuge profitiert und in 9M um +26% auf 1,73 Mrd. EUR expandiert. Das bestätigte Jahresziel von +15 bis 19% erscheine Maichl zu konservativ. Er kalkuliere mit +22% und halten auch 2018 ein zweistelliges Wachstum für möglich. Etwas optimistischer sei MTU für das sehr margenstarke zivile Ersatzteilgeschäft geworden, welches nun um +10% (bisher: +8 bis 9%) wachsen solle. Im strukturell verlustträchtigen Neutriebwerksgeschäft sei die Wachstumsrate dagegen auf +5 bis 9% (+10%) zurückgenommen. Der Analyst sehe hier nach einem leicht rückläufigen Wert in 9M bestenfalls den unteren Prognoserand als erreichbar.Das bereinigte EBIT sei in 9M um +14% auf 451 Mio. EUR gestiegen und die Marge habe sich auf 12,0% (VJ. 11,6%) ausgeweitet. Angesichts positiver Produktmixeffekte sei das Jahresziel auf ca. 600 Mio. EUR von bisher 560 Mio. EUR angehoben worden, was für Q4 einen starken Ergebnisbeitrag von ca. 149 Mio. EUR (VJ. 109 Mio. EUR) impliziere. Der Analyst hebe seine Prognose um 6% auf 604 Mio. EUR (572 Mio. EUR) an. In der Q3-Telefonkonferenz seien für 2018 weitere Ergebniszuwächse avisiert worden. Der Analyst plane eine stabile Marge von 11,7% (ohne margensteigernde Effekte IFRS 15) und prognostiziere 665 Mio. EUR (bisher: 619 Mio. EUR). Seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie erhöhe Maichl für 2017 um 6% auf 8,29 EUR und für 2018 um 8% auf 9,16 EUR.Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: