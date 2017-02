Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (21.02.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hauenstein von der DZ BANK:Alexander Hauenstein, Analyst der DZ BANK, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) und senkt den fairen Wert von 120 auf 110 Euro.Zudem sei das Papier des Münchener Konzerns auf die Liste der "Equity Short Ideas" gesetzt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach der starken Kursentwicklung im Jahr 2016 sei die Bewertung der MTU Aero Engines-Aktie nun ausgereizt. Obwohl der Triebwerkhersteller nach einer Investitionsphase jetzt die Früchte ernte, könnte die Prognose für 2017 von einem auf Topniveau nachlassenden Instandhaltungsgeschäft und geringeren Margen im Triebwerksgeschäft gebremst werden.Alexander Hauenstein, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die MTU Aero Engines-Aktie von "kaufen" auf "verkaufen" herabgestuft und den fairen Wert von 120 auf 110 Euro reduziert. (Analyse vom 21.02.2017)XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:115,55 EUR -1,03% (21.02.2017, 13:13)