Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (27.03.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG).MS Industrie habe am vergangenen Freitag überraschend den Verkauf der Fertigung von Motorkomponenten für den Daimler-Weltmotor in den USA bekannt gegeben.Konzernumsatz reduziere sich erheblich: Die am Standort Webberville/Michigan in den USA ansässige Produktion der Ventiltriebsysteme für den Weltmotor von Daimler solle planmäßig Anfang April an den international aufgestellten Wettbewerber Gnutti veräußert werden. MS Industrie bleibe Zulieferer für diese Motorenkomponente in Europa, durch den Abgang der US-Einheiten sinke der Jahresumsatz des Segments Powertrain aber um rund 80 Mio. Euro (Umsatz Powertrain 2017 insg. 197 Mio. Euro). Aus der Transaktion erwarte der Vorstand in Q2 des laufenden Geschäftsjahres einen positiven außerordentlichen Ergebniseffekt i.H.v. rund 17 Mio. Euro. Speck schätze den Verkaufserlös dabei auf umgerechnet rund 35 Mio. Euro. Darüber hinaus würden die nicht vom Segment Ultrasonic genutzten Flächen einer zu Jahresbeginn 2019 erworbenen Immobilie am Standort Webberville (MONe: Kaufpreis ca. 7 Mio. Euro) für zehn Jahre an die Gnutti-Gruppe vermietet. Zusätzlich werde MS Industrie Gnutti aus Europa mit wesentlichen Schmiedeteilen zum Ventiltriebbau beliefern. Insgesamt dürfte sich der Barwert der gesamten Transaktion für MS Industrie damit auf rund 46 Mio. Euro belaufen.Schlüssige Transaktionsrationale: Die Transaktion erscheine Speck als Win-Win-Situation für beide Beteiligten. So sei Gnutti von Daimler ab 2021 mit der Belieferung des Ventiltriebs für die 12,8l-Klasse in den USA bedacht worden, die mit rund 40 Tsd. Einheiten einen erheblichen Anteil (ca. 40%) des Weltmotoren-Geschäfts in den USA ausmache. Während Gnutti bislang aber noch nicht über die notwendigen Fertigungskapazitäten verfügt habe, wäre die Auslastung der dann freiwerdenden Kapazitäten für MS Industrie nicht vollständig sichergestellt gewesen.Ultrasonic gewinne an Bedeutung: Durch die weitreichende strategische Entscheidung reduziere sich zum einen die Abhängigkeit vom Großkunden Daimler, zum anderen verschiebe sich die Umsatzgewichtung der beiden Konzernsegmente Powertrain und Ultrasonic auf etwa 2:1 (zuvor: ca. 4:1). Organisch dürfte das Segment Powertrain in 2019 vor allem vom Anlauf der im Vorjahr gewonnenen Neuaufträge mit ZF, American Axle und Daimler-PKW i.H.v. rund 10 Mio. Euro profitieren. Nichtsdestotrotz nehme die Bedeutung des wachstumsstärkeren Segments Ultrasonic für die Entwicklung des Unternehmens nun schlagartig zu. MS Industrie werde weiterhin durch die Vermarktung der Ultraschall-Schweißmaschinen in den USA präsent sein und den Vertrieb weiter ausbauen. Im Hinblick auf die Umsatzentwicklung des Segments rechne Speck aber in 2019 angesichts der aktuellen Zurückhaltung bei Automobilkunden mit einem leichten Rückgang der Sondermaschinen-Umsätze (MONe 2019: 57 Mio. Euro vs. Vj.: 60 Mio. Euro). Dieser dürfte aber weitgehend durch das Hochlaufen der Erlöse mit Serienmaschinen (MONe 2019: 5,0 Mio. Euro vs. Vj: 2,5 Mio. Euro) kompensiert werden, die in 2019 zudem das Break Even-Niveau überschreiten dürften (MONe EBIT Serienmaschinen 2019: 0,5 Mio. Euro vs. Vj.: -1,5 Mio. Euro).Modell umfassend überarbeitet: Speck habe den Geschäftsbereich Powertrain-US in seinem Modell ab Q2 entkonsolidiert. Dadurch reduziere sich der in 2019 zu erwartende Konzernumsatz ceteris paribus um rund 60 Mio. Euro. Zugleich entfalle ein EBIT-Beitrag i.H.v. rund 6 Mio. Euro. Aufgrund des Wegfalls eines Großteils der Konzernerlöse in den USA habe Speck zudem die Steuerquote für 2019 ff. auf 28,0% erhöht (zuvor: 26,0%). Aus der langfristigen Lieferbeziehung mit Gnutti sollten nach Meinung des Analysten Erlöse i.H.v. knapp 8 Mio. Euro p.a. mit attraktiver Marge resultieren. Darüber hinaus kalkuliere er mit Mieterträgen von rund 0,5 Mio. Euro jährlich.Auf Ebene der Bilanz reduziere Speck die Planwerte für das Anlagevermögen sowie das Working Capital durch die Entkonsolidierung anteilig. Demgegenüber stehe Mittelzuflüsse sowie der Buchgewinn von 17 Mio. Euro. Zudem habe Speck die Annahmen für den CAPEX-Bedarf in 2019 ff. gesenkt. So dürfte von den ursprünglich für das laufende Jahr angesetzten 8 Mio. Euro für neue Powertrain-Anlagen zur optimierten Fertigung des Ventiltriebs nun der US-Anteil und damit rund die Hälfte entfallen.MS Industrie veräußere überraschend einen großen Teil des operativen Geschäfts im Powertrain-Bereich, womit Ultrasonic für die Equity Story mehr Gewicht zukomme. Zugleich stünden kurzfristig umfangreiche Mittel zur Verfügung, deren Verwendung aktuell aber noch offen scheine. Speck habe die Entkonsolidierung in seinem Modell abgebildet, wodurch sich ein neues Kursziel von 4,20 Euro ergebe (zuvor: 4,70 Euro).