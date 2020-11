Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,64 Euro liegt ein Kurspotenzial in Höhe von 15,9% vor und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, unverändert das Rating "kaufen" für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 26.11.2020)



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (26.11.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin mit "kaufen" ein.Wir erwartet, habe die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten 2020 einen Umsatzrückgang auf 118,3 Mio. Euro (VJ: 174,7 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Teilweise sei dieser Umsatzrückgang dem Wegfall des im vergangenen Geschäftsjahr veräußerten Powertrain-Geschäftes in den USA geschuldet gewesen, wodurch sich die Umsatzbasis um 22,9 Mio. Euro verringert habe. Parallel dazu sei ein Umsatzrückgang in Höhe von 33,5 Mio. Euro den negativen Effekten aus der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zuzuordnen gewesen.Diesbezüglich hätten die wichtigsten Kunden der MS Industrie AG über mehrere Wochen hinweg Werke geschlossen, was auch bei der Gesellschaft zu einer deutlichen Reduktion der Produktion geführt habe. Besonders betroffen gewesen sei dabei das Powertrain-Segment, in dem die Gesellschaft vordergründig ein Lieferant kompletter Ventiltrieb-Systeme für schwere Dieselmotoren sei. Gemäß ACEA seien in den ersten neun Monaten 2020 insgesamt rund 34,9% weniger schweren Nutzfahrzeuge zugelassen worden als in der Vorjahresperiode.Die nach Quartalen getrennte Betrachtung zeige jedoch, dass sich die negative Umsatztendenz im Jahresverlauf zunehmend abgeschwächt habe. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal in Höhe von -10,0% liege dabei deutlich über der Entwicklung des bereinigten ersten Quartals (-21,1%) sowie des von der Covid-19-Pandemie besonders betroffenen zweiten Quartals (-35,3%).Diese positive Tendenz lasse sich einerseits durch eine gestiegene Nachfrage im Powertrain-Bereich sowie auch durch eine vergleichsweise solide Umsatzentwicklung im Bereich Ultraschall, der zum Ende des dritten Quartals lediglich einen Umsatzrückgang in Höhe von -1,3% habe hinnehmen müssen, erklären. Die Schwäche im Ultraschall-Serienmaschinenbau, wo es zu starken Einschränkungen der Vertriebsaktivitäten gekommen sei, sei dabei von zusätzlichen Aufträgen im Subsegment Systeme/Komponenten (für Maschinen zum Schweißen von Masken und Schutzanzügen) teilweise aufgefangen worden.Mit Veröffentlichung der Neun-Monatszahlen habe das Management der MS Industrie AG die bisherigen Prognosen bestätigt. Es würden dabei unverändert Umsatzerlöse in Höhe von rund 163 Mio. Euro, eine deutlich rückläufige operative Ergebnisentwicklung sowie ein negatives Nachsteuerergebnis erwartet. Im vierten Quartal müsste die MS Industrie AG damit lediglich Umsatzerlöse in Höhe von rund 44,7 Mio. Euro erreichen, was aufgrund der zuletzt beobachteten Erholungstendenzen gut zu erreichen sein dürfte. Angesichts der unveränderten Unternehmens-Guidance würden die Analysten auch ihre bisherigen Schätzungen unverändert beibehalten.Die in der vergangenen Woche gemeldete Schließung des PTG-Standortes Zittau dürfte für die kommenden Perioden mit Einspareffekten einhergehen, da dieser Standort deutlich unterhalb Break-Even operiert habe. Nach Unternehmensangaben sollte die nun fortschreitende Automatisierung dazu führen, dass alle PTG-Aufträge (inkl. Scania-Auftrag) vom Standort Trossingen aus gut abgearbeitet werden könnten. Mittelfristig sollte die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung ohnehin zu einer weiteren Reduktion der Rentabilitätsschwelle führen.Das von den Analysten im Rahmen des unveränderten DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel in Höhe von 1,90 Euro je Aktie behalte weiterhin seine Gültigkeit.