Kurzprofil MPH Mittelständische Pharma Holding AG:



Die MPH Mittelständische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0L1H32, WKN: A0L1H3, Ticker-Symbol: 93M) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich strategisch auf Wachstumssegmente im Pharma- und Healthcaremarkt konzentriert.



Die MPH ist Mehrheitsaktionär der im Entry Standard gelisteten HAEMATO AG. Mit ihrem Fokus auf Arzneimittel bildet die HAEMATO AG das Pharma-Segment der MPH-Gruppe.



Im Healthcare-Bereich baut die Gruppe patientenindividuelle Leistungen aus. Diese unterliegen nicht dem Herstellerzwangsrabatt und produzieren hohe Margen.



Durch die Doppelkompetenz und die strategische Positionierung ist die Gruppe in der Lage, flexibel auf Veränderungen im Gesundheitsmarkt zu reagieren, die sich z.B. durch gesetzliche Regulierungsmaßnahmen ergeben können. (05.12.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MPH-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MPH Mittelständische Pharma Holding AG (ISIN: DE000A0L1H32, WKN: A0L1H3, Ticker-Symbol: 93M).Die MPH Health Care AG weise für die ersten sechs Monate 2018 einen Betriebsertrag in Höhe von insgesamt 56,73 Mio. EUR aus. Innerhalb dieser Ertragsposition sei hauptsächlich die Wertentwicklung der drei börsennotierten Beteiligungen enthalten. Insbesondere die Kursgewinne bei der größten Beteiligung M1 Kliniken AG würden hierfür verantwortlich zeichnen. Bei einer nahezu unveränderten Beteiligungsquote habe der Kurswert der von der MPH gehaltenen Aktien der M1 Kliniken AG von 163,05 Mio. EUR (31.12.2017) auf 207,98 Mio. EUR (30.06.2018) und damit um 44,94 Mio. EUR signifikant zugelegt. Die Basis hierfür liefere der Anstieg des M1-Aktienkurses innerhalb der Berichtsperiode um 30,5%.Die erfolgte Ausschüttung an die MPH-Aktionäre habe zum 30.09.2018, wie erwartet, zu einem Rückgang des Eigenkapitals von 296,57 Mio. EUR (30.06.18) auf 281,00 Mio. EUR geführt. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2017 weise die Gesellschaft aber weiterhin einen deutlichen Ausbau der Eigenkapitalbasis und damit des NAV auf 6,56 EUR je Aktie (31.12.18: 5,14 Mio. EUR) auf.Auf Ertragsebene sei das dritte Quartal 2018 von einer jeweils rückläufigen Kursentwicklung bei den Beteiligungen M1 Kliniken AG (-10,5%) und HAEMATO AG (-7,4%) geprägt gewesen, nachdem hier in den vorangegangenen Perioden starke Kurssteigerungen erzielt worden seien. Dem stehe zwar ein signifikanter Anstieg des Aktienkurses bei der CR Capital Real Estate AG in Höhe von 50,0% gegenüber, insgesamt weise aber die MPH Health Care AG für das dritte Quartal 2018 ein Nachsteuerergebnis in Höhe von -7,01 Mio. EUR auf. Auf 9-Monatsbasis liege das Periodenergebnis in Höhe von 48,90 Mio. EUR (VJ: 11,22 Mio. EUR) jedoch nach wie vor deutlich oberhalb des Vorjahreswertes.Der faire Wert je Aktie belaufe sich gemäß Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 8,35 EUR (bisher: 8,00 EUR). Die Kurszielanhebung sei dabei ein Resultat des höheren Wertansatzes der Beteiligung M1 Kliniken AG sowie der CR Capital Real Estate AG.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MPH-Aktie: