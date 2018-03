Börsenplätze MOLOGEN-Aktie:



Kurzprofil MOLOGEN AG:



Die MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV, die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. (14.03.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von 4,99 Mio. EUR - AktiennewsDas biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) hat die Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt wurden 2.357.368 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,12 EUR an nationale und internationale Investoren ausgegeben, womit das Grundkapital der Gesellschaft auf 37.129.146 EUR erhöht wird. Nach Eintragung in das Handelsregister sind sämtliche Neue Aktien ab dem 1. Januar 2017 voll dividendenberechtigt und werden voraussichtlich am 20. März 2018 in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen. Mehr als 60 % der Neuen Aktien wurden von Aktionären der Gesellschaft erworben. Im Rahmen der dem Ablauf der Bezugsfrist nachgelagerten Privatplatzierung wurden zudem die weiteren 878.073 Neuen Aktien zugeteilt. Die Bruttoeinnahmen in Höhe von rund 5 Mio. EUR sollen insbesondere zur weiteren Finanzierung der laufenden Studien verwendet werden."Wir freuen uns über die erfolgreiche Kapitalerhöhung und das große Vertrauen unserer Investoren. Zusammen mit den weiteren Finanzierungsmaßnahmen sind wir damit voraussichtlich bis zum Ende 2018 finanziert und können unsere Strategie "Next Level" konsequent weiterführen", sagt Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG.Vollständige Platzierung Neuer Aktien: Bruttoerlös von rund 5 Mio. EURIm Rahmen der Bezugsfrist vom 21. Februar bis zum einschließlich 6. März 2018 wurde den bestehenden Aktionären der Bezug Neuer Aktien zu einem Preis von je 2,12 EUR angeboten. 1.479.295 Stückaktien wurden dabei an Altaktionäre zugeteilt; dies entspricht mehr als 60 % des Gesamtvolumens.Die Donau Invest Beteiligungs Ges.m.b.H (Donau Invest) zeichnete gemäß ihrer verbindlichen Zusage 120.000 Stück Neue Aktien und hat anknüpfend an diese Festbezugserklärung weitere Aktien im Rahmen des Überbezugs erworben.Die während der Bezugsfrist nicht bezogenen Aktien wurden im Überbezug zugeteilt und im Rahmen internationaler Privatplatzierungen in ausgewählten Ländern zum Bezugspreis zugeteilt. Im Zuge seiner verbindlichen Zusage bezog der US-Investor Global Corporate Finance (GCF) während der Privatplatzierungen 10 % des gezeichneten Volumens.Zudem hat der European High Growth Opportunities Securitization Fund im Rahmen der Privatplatzierungen 235.849 Neue Aktien bezogen und sich damit über den Rahmenvertrag über die Begebung von Wandelschuldverschreibungen hinaus engagiert.Im Zuge der Kapitalerhöhung platzierte MOLOGEN insgesamt 2.357.368 Aktien womit die Gesellschaft einen Bruttoerlös von rund 5 Mio. EUR erzielte. Die Mittel werden für die Weiterführung des operativen Geschäfts und insbesondere für die Finanzierung der laufenden Studien eingesetzt.Die in 2017 und im ersten Quartal 2018 durchgeführten Kapitalmaßnahmen und abgeschlossenen zusätzlichen Rahmenvereinbarungen sichern damit die Finanzierung des Unternehmens, zusammen mit der ersten Zahlung aus dem im Februar 2018 geschlossenen Lizenz- und Entwicklungskooperationsvertrag mit ONCOLOGIE Inc., bis Ende 2018.