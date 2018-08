ISIN MOLOGEN-Aktie:

MOLOGEN AG (ISIN: DE000A2LQ900, WKN: A2LQ90, Ticker-Symbol: MGNK) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (30.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE000A2LQ900, WKN: A2LQ90, Ticker-Symbol: MGNK) unter die Lupe.Der neue MOLOGEN-CEO, Ignacio Faus, habe mit der in der Branche kaum bekannten Oncologie Inc. eine Absichtserklärung über die Rechteübertragung und Entwicklungskooperation für MOLOGENs Hauptwirkstoff Lefitolimod präsentiert. Offensichtlich sei kein seriöser Player aus der Pharma- oder Biotechbranche zu diesem Schritt bereit gewesen. Die langjährige Suche nach einem Partner sei mit "Bude findet Bude" nun beendet. In einer Pflichtmitteilung schwadroniere Faus über zahlreiche Millionenzahlungen, die MOLOGEN irgendwann einmal erhalten solle. Bedingung für den Abschluss der Übertragung aller Rechte an Lefitolimod sei aber die weitere Finanzierung von Oncologie im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das sei an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. MOLOGEN dürfte die Pusch-Meldung zum Anlass nehmen, um kurzfristig selbst frisches Kapital aufzunehmen.Die MOLOGEN-Aktie ist weiterhin ein klarer Verkauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:5,90 EUR -4,07% (30.08.2018, 09:56)Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:5,87 EUR -2,54% (30.08.2018, 10:05)