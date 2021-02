Börsenplätze MOBOTIX-Aktie:



Die MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner in der ganzen Welt.



Bei der von MOBOTIX entwickelten dezentralen Systemarchitektur findet die Auswertung nicht in einem zentralen PC, sondern in den Kameras selbst statt. Sie detektieren so eigenständig Bewegungen im Bild, speichern diese in einer Datenbank und signalisieren das Ereignis via Email oder VoIP-Telefonanrufe. Diese dezentrale Struktur entlastet das Netzwerk und das zentrale Videomanagement, ermöglicht höhere Bildraten und reduziert bei der Aufzeichnung von hochauflösenden Videosequenzen die Anzahl der Speichersysteme um ein Vielfaches.



Die Video-Sicherheitssysteme von MOBOTIX eignen sich aufgrund der kostengünstigen dezentralen Architektur für sehr unterschiedliche Anwendungen, von Kleinstanlagen mit einigen Kameras via Internet bis zu großen Objektüberwachungen mit hunderten von Kameras und zentralen Leitständen. Anwendungsbeispiele finden sich in Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten, Logistikunternehmen, aber auch die Industrie zur Fernwartung und Automation. Weltweit sind bereits mehr als 1.000.000 MOBOTIX Kameras im Einsatz. (15.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MOBOTIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der MOBOTIX AG (ISIN: DE0005218309, WKN: 521830, Ticker-Symbol: MBQ) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.MOBOTIX habe am letzten Freitag eine Zwischenmitteilung zum ersten Quartal (Oktober bis Dezember 2020) veröffentlicht, die eine ungebremste Nachfrage nach Thermalkameras und dynamisches Wachstum der neuen "MOBOTIX 7"-Plattform offenbare.Der Gesamterlös sei in Q1 um 3,5% yoy auf 15,0 Mio. Euro und somit weitgehend im Rahmen der Erwartung (MONe: 15,2 Mio. Euro) gestiegen. Wie antizipiert würden die Thermallösungen derzeit zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen. So habe der Umsatz dieser um 71,3% gegenüber dem Vorjahresquartal zulegen können. Neben den Thermalkameras hätten im saisonal bedingt generell schwächeren Q1 vor allem die mit der neuen "MOBOTIX 7"-Plattform gelaunchten Hard- und Softwareprodukte überzeugt, die mittlerweile rund 11% (VJ: 1,5%) der gesamten produktbezogenen Umsätze ausmachen würden.Ein stärkeres Wachstum sei hauptsächlich durch sinkende Erlöse aus der Auftragsentwicklung für Großaktionär Konica Minolta Inc. (66.000 Euro vs. 504.000 Euro in 2019/20) angesichts der Fokussierung auf eigene Entwicklungsprojekte sowie rückläufige Umsätze in der Vertriebsregion APAC (Vorjahr Großprojekt in Japan) verhindert worden.Nach einem EBIT auf Break-Even-Niveau im Vorjahr habe das Unternehmen dank des günstigen Produktmix sowie Kosteneinsparungen bzw. -optimierungen das EBIT in Q1 deutlich auf 0,5 Mio. Euro gesteigert. Dadurch sei auf der Ergebnisseite eine gute Ausgansbasis für das restliche Gesamtjahr 2020/21 geschaffen worden.MOBOTIX habe mit einem soliden Q1, dem eine nicht durch die Corona-Pandemie belastete Vergleichsbasis gegenübergestanden habe, an seinen Wachstumskurs erfolgreich angeknüpft.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom Investment Case überzeugt und stuft die MOBOTIX-Aktie unverändert mit einem Kursziel von 9,00 Euro und dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link