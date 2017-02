ISIN MLP-Aktie:

Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit drei Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bietet MLP ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI AG: Investmentexperte für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen der Kunden. Darauf aufbauend stellt MLP ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, sodass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greift man auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.500 Mitarbeiter tätig. (22.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP).Wie das Unternehmen am 21.02. in einer Ad-boc-Mitteilung bekannt gegeben habe, werde das Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäft vom sonstigen Makler- und Beratungsgeschäft gesellschaftsrechtlich getrennt. Ziel dieser Maßnahme sowie einer Änderung in der Zusammensetzung des Konsolidierungskreises sei die Erhöhung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel, wodurch sich der Handlungsspielraum für Akquisitionen, Investitionen sowie Dividendenausschüttungen erweitere. Jedoch erfordere die Restrukturierung Einmalkosten von rund 9 Mio. Euro in 2017. Für das EBIT würden demnach im aktuellen Geschäftsjahr mindestens 36 (bereinigt: 45) Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 auf 0,25 (alt: 0,31) Euro gesenkt. Die Dividendenprognose für 2018 laute neu 0,22 (alt: 0,17) Euro. Alles im allem werte er die geplante Änderung der Konzernstruktur - wegen der frei werdenden Eigenmittel - positiv. Ferner bestehe jetzt eine deutlich höhere Ergebnisvisibilität für 2017.Außerdem zeichnete sich letztlich eine operative Trendwende in der Altersvorsorge ab, weshalb Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die MLP-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hochstuft. Das Kursziel sei von 3,50 Euro auf 5,30 Euro angehoben worden. (Analyse vom 22.02.2017)Börsenplätze MLP-Aktie:5,36 EUR +3,08% (22.02.2017, 11:35)Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:5,361 EUR +3,10% (22.02.2017, 11:49)