Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (06.12.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO habe überraschend mit einem Konsortium bestehend aus dem Immobilieninvestor x-bricks AG und dem Private-Equity-Fonds SCP Group exklusive Verhandlungen über den Komplett-Verkauf der SB-Warenhauskette Real vereinbart. Zuvor seien die Verhandlungen mit dem Immobilieninvestor redos, die sich zuletzt immer weiter verzögert hätten, beendet worden. Die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit dem Konsortium sehe vor, dass dieses das operative Geschäft von Real, den Online-Marktplatz real.de und die Immobilien (80 Stück) komplett übernehme sowie alle Real-Mitarbeiter zum Konsortium wechseln würden. Das Konsortium plane dann, den Großteil der Standorte an andere Händler abzugeben. METRO rechne aus dem Real-Verkauf wie bereits zuvor in den Verhandlungen mit redos angestrebt, mit einem Nettomittelzufluss von rund 0,5 Mrd. Euro.Nach Meinung von Lusebrink strategisch vorteilhaft für METRO sei vor allem, dass der Konzern nach einem erfolgreichen Abschluss des Deals, wovon er ausgehe, nicht mehr an Real beteiligt bleibe. Verhandlungsgegenstand in den Gesprächen mit redos sei gewesen, dass METRO noch für mindestens drei Jahre mit 24,9% am operativen Geschäft von Real beteiligt bleibe. Die Vertragsunterzeichnung werde von Unternehmensseite bis Ende Januar 2020 erwartet. Die Transaktion benötige noch die Genehmigung der Kartellbehörden. Der Analyst erachte den Inhalt der neuen Absichtserklärung für positiv, auch wenn sich durch die Verhandlungen mit dem neuen Bieter die Real-Transaktion weiter verzögere.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die METRO-Stammaktie und das Kursziel von 15,20 Euro. (Analyse vom 06.12.2019)Börsenplätze METRO-Aktie: