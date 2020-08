Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. EUR. Im Oktober 2019 hat die METRO AG einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von METRO China unterzeichnet. (25.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Vorstandschef Koch habe (21.08.) überraschend bekannt gegeben, dass er vorzeitig zum 31.12.2020 aus dem Unternehmen ausscheiden wolle. Der Aufsichtsrat habe der Auflösung des Vertrags zugestimmt. Koch habe sein Ausscheiden damit begründet, dass er seine Aufgabe bei METRO als erfüllt ansehe. Lusebrink halte die Entscheidung von Koch für nachvollziehbar. Die Bilanz seiner Tätigkeit als METRO-CEO (seit Januar 2012) falle nach Meinung von Lusebrink aber durchwachsen aus. So sei Koch zwar die Veräußerung der Kaufhauskette Galeria Kaufhof, die Abspaltung von MediaMarktSaturn sowie die Veräußerung eines Mehrheitsanteils von 80% am China-Geschäft und zuletzt der SB-Warenhauskette Real gelungen. Zudem habe METRO während seiner Amtszeit deutliche Fortschritte bei der Digitalisierung erreicht. Jedoch seien in diese Zeit auch Auseinandersetzungen mit dem ehemaligen Chef des METRO-Großaktionärs Haniel, Gemkow, sowie mit Kellerhals, dem mittlerweile verstorbenen Großaktionär von MediaMarktSaturn, und die Ablehnung eines Übernahmeangebots des Großaktionärs EPGC im Juli 2019 für 16,00 Euro je METRO-Stammaktie gefallen. Zudem habe die METRO-Stammaktie eine schwache Performance (seit Erstnotiz am 13.07.2017: -53%) verzeichnet.Des Weiteren habe die Covid-19-Pandemie gezeigt, dass die Fokussierung des Konzerns auf den Lebensmittel-Großhandel zwar sinnvoll, aber auch risikobehaftet sei. Durch das Ausscheiden von Koch erwarte Lusebrink keine nachhaltigen Effekte auf den Aktienkurs. Das Kursziel für die METRO-Stammaktie werde 8,50 Euro auf 8,70 Euro erhöht. Zusammen mit der Dividendenerwartung des Analysten (0,30 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: