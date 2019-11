Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

14,785 EUR -0,44% (21.11.2019, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

14,795 EUR -0,30% (21.11.2019, 14:59)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die METRO-Stammaktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).METRO rechne nach der Überprüfung möglicher Effekte des im September (25.09.) angekündigten Effizienzprogramms nun mit höheren Einmalkosten für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) von rund 60 bis 80 (zuvor: 30 bis 65) Mio. Euro. Die wiederkehrenden jährlichen Einsparungen würden weiterhin im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erwartet. Im Geschäftsjahr 2019/20 solle bereits ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag realisiert werden. Das Unternehmen wolle dabei die Fokussierung auf das Großhandelsgeschäft und Profikunden in den Segmenten HoReCa (Hotels, Restaurants, Cateringbetriebe) sowie unabhängige Händler weiter vorantreiben.Die Maßnahmen des geplanten Effizienzprogramms würden sich nach Unternehmensangaben vor allem auf die Verwaltung beziehen und sollten in den kommenden Monaten konkretisiert werden. Sie seien nach Ansicht des Analysten aber noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da METRO bislang noch keine Einigung bezüglich des Verkaufs des SB-Warenhausgeschäfts mit einem vom Einzelhandelsinvestor Redos angeführten Konsortium habe erzielen können und dies signifikante Auswirkungen auf die zukünftige Unternehmensgröße und damit auch auf die Größe der Verwaltung habe. Die Aktie habe in den letzten Wochen einen moderaten Kursanstieg (1 Monat: +3%) verzeichnet und sich damit nahezu im Einklang mit dem MDAX (relativ: -1 Pp) entwickelt. Der Analyst reduziere seine EPS-Prognose für 2019/20 auf 1,02 (Vj.: 1,07) Euro.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die METRO-Stammaktie. Das Kursziel werde von 15,40 Euro auf 15,20 Euro gesenkt. (Analyse vom 21.11.2019)Börsenplätze METRO-Aktie: