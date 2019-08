Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



14,15 EUR -6,38% (06.08.2019)



14,025 EUR -0,50% (06.08.2019)



ISIN: DE000BFB0019



BFB001



B4B



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei.



Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet. (06.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die nächste Vorhersage sei eingetroffen. Am Montag habe "Der Aktionär" geschrieben: "Schon bald dürfte der Kurs erneut stark schwanken." Als am Abend das Ergebnis des Treffens zwischen den Finanzinvestoren EP Global Commerce (EPGC) und METRO-Großaktionären vermeldet worden sei, sei tatsächlich Bewegung aufgekommen - allerdings nicht in die Richtung, die sich Anleger gewünscht haben dürften.Vertreter der Beisheim-Holding sowie der Meridian-Stiftung würden nicht das Übernahmeangebot der vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky kontrollierten EPGC unterstützen. Zwar habe es konstruktive Diskussionen mit den Großaktionären gegeben, allerdings gebe es unterschiedliche Vorstellungen über die Bewertung von Metro, teilte EPGC mit.Die Folge: Beisheim-Holding und Meridian-Stiftung würden ihre METRO-Anteile nicht an EPGC verkaufen. Auch das Unternehmen selbst habe die Übernahme-Offerte als zu niedrig zurückgewiesen.EPGC habe erklärt, weder das Angebot (16,00 Euro pro Stammaktie) zu erhöhen, noch die Mindestannahmeschwelle zu senken oder die Offerte anderweitig anzupassen. Das aktuelle Angebot gelte noch bis zum Mittwoch, 7. August.Anleger die im März der Empfehlung des "Aktionär" (Ausgabe 11/19) gefolgt seien, hätten mit der Spekulation auf ein Übernahmeangebot innerhalb von drei Monaten 9,5 Prozent Gewinn erzielen können. Konservativen Anlegern habe "Der Aktionär" dann bereits Ende Juni bei 15,96 Euro empfohlen, nicht auf eine Erhöhung des Angebots zu spekulieren (Ausgabe 27/19) und zu verkaufen. Bislang seien beide Empfehlungen goldrichtig gewesen.Zwar könnte es immer noch zu einer Übernahme kommen oder METRO schafft mit der bisherigen Aktionärsstruktur nach all den Jahren doch noch die Wende zum Guten, aber für Anleger gibt es deutlich aussichtsreichere Werte, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)