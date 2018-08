Börsenplätze METRO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,20 EUR -1,12% (28.08.2018, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,175 EUR -0,94% (28.08.2018, 10:43)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (28.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Der Großaktionär Haniel trenne sich von einem Anteil von 7,3% der Stammaktien der METRO und veräußere sie an die EP Global Commerce GmbH (EPGC). Ein entsprechender Verkaufsvertrag sei unterzeichnet worden. Hinter EPGC stünden die tschechischen Investoren Tkáč und Křetínský, denen in Deutschland schon der Energie- und Infrastrukturkonzern EPH gehöre. Angaben zum Verkaufspreis seien nicht gemacht worden.Ferner habe Haniel mit EPGC eine Call-Option für die restlichen 15,2% der sich noch in seinem Besitz befindlichen METRO-Stammaktien vereinbart. EPGC habe bereits angekündigt, sie auch wahrnehmen zu wollen. Jedoch gehe der Analyst nach den Aussagen von EPGC auch davon aus, dass der Investor diese Option erst mittelfristig ausüben und zunächst die Zusammenarbeit mit dem METRO-Management und dem Aufsichtsrat testen werde.CECONOMY habe ferner bekannt gegeben, seinen Anteil von knapp 10% an den METRO-Stammaktien ebenfalls verkaufen zu wollen und sich darüber in Verhandlungen mit der EPGC zu befinden. Bei einem Abschluss dieser Transaktion würde EPGC mit 31,5% (1% der METRO-Aktien von CECONOMY unterlägen steuerlicher Sperrfrist) der METRO-Anteile die Schwelle von 30% überschreiten und müsste den verbliebenen METRO-Aktionären ein Pflichtübernahmeangebot vorlegen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, hebt sein Kursziel von 12,50 auf 15,00 Euro an und bestätigt sein "halten"-Votum für die METRO-Stammaktie. (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link