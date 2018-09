Börsenplätze METRO-Aktie:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (19.09.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - METRO-Chef Koch macht Spekulanten für schwachen Aktienkurs verantwortlich - AktiennewsMETRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B)-Chef Olaf Koch hat Spekulanten für den schwachen Aktienkurs des Handelskonzerns verantwortlich gemacht, so das Wirtschaftsmagazin "Capital", G+J Wirtschaftsmedien, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der Kurs scheint völlig entkoppelt von unserer realen Entwicklung", sagte Koch dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 10/2018, EVT 20. September). Nach der Aufspaltung des MDAX-Konzerns im Sommer 2017 sei Metro "ins Visier von Spekulanten geraten", sagte Koch. Zeitweise habe der Anteil von Leerverkäufen auf die handelbaren Aktien bei fast 20 Prozent gelegen. Als Grund dafür nannte der Konzernchef in seinem ersten Interview seit dem Einstieg des neuen Großaktionärs Daniel Kretinsky, dass das Geschäft in Russland, Metros wichtigstem Auslandsmarkt, aus Sicht von Hedgefonds-Managern mit einem "geopolitischen Risiko behaftet" sei. Zudem leide der Konzern unter dem "schwachen Image" der Einzelhandelsbranche, obwohl er 80 Prozent seiner Umsätze im Großhandel mache, sagte Koch.Seit Anfang des Jahres war der Kurs der METRO-Aktie um knapp 40 Prozent eingebrochen und hatte sich zuletzt erst nach dem Einstieg von Kretinsky und Spekulationen über eine mögliche Komplettübernahme erholt. Wegen des Kursverfalls hatte der langjährige METRO-Großaktionär Haniel im August seinen Ausstieg angekündigt und ein Aktienpaket in Höhe von 7,3 Prozent an den tschechischen Milliardär und dessen Partner verkauft. Auf weitere 15,2 Prozent an den Metro-Stammaktien hält Kretinsky eine Option.Mit Blick auf das Russland-Geschäft räumte Koch eigene Versäumnisse ein. "Wir haben Fehler gemacht, auch in Russland, aber die haben wir schon korrigiert", sagte er. So habe man etwa das dortige Preismodell angepasst, um für die Hauptkundengruppe der unabhängigen Händler attraktiver zu werden. "Unsere Entwicklung in Russland hat sich deutlich stabilisiert", sagte er. Allerdings sei das Geschäft dort "schwieriger geworden".Zurückhaltend äußerte sich Koch zu Spekulationen, der neue Großaktionär Kretinsky könnte eine Komplettübernahme anstreben, um METRO von der Börse zu nehmen. Der Aufwand für ein Delisting sei "erheblich", sagte Koch. Zudem sei dafür eine Abstimmung mit den anderen Großaktionären notwendig. Auf die Frage, was Kretinskys Einstieg für ihn persönlich bedeute, sagte Koch: "Ich sehe das positiv und bin guter Dinge, weil ich davon überzeugt bin, dass die METRO auf einem sehr guten Weg ist."