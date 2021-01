ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 16 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen. Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO Branchen-Primus in Europa. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. EUR. Im Oktober 2019 hat die METRO AG einen Vertrag über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von METRO China unterzeichnet. (19.01.2021/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie der METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) eröffnete am Dienstag höher und steckt damit genau in der Mitte der mehrtägigen Seitwärtsrange zwischen 9,75 und 10,15 Euro fest, so die Experten von XTB.Nach dem gestrigen Fehlausbruch am Tief vom 8. Dezember würden die Bullen ihren Vorteil behalten. Der 3-Perioden RSI habe mit dem Rückgang einen überverkauften Marktzustand signalisiert, sodass in kleineren Zeiteinheiten nach potenziellen Kaufsignalen gesucht werden könnte. Die Fibonacci-Extension von 261,8% der letzten großen Korrektur dürfte eine gewisse Orientierung bieten. Unterhalb von 9,75 Euro könnte wiederum eine tiefere Korrektur bis zu den Hochs vom Juni bei 9,30 Euro oder dem Ausbruchsniveau von Ende Dezember bei 8,950 Euro drohen.Börsenplätze METRO-Aktie:9,982 EUR +0,83% (19.01.2021, 10:37)Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:9,978 EUR -0,22% (19.01.2021, 10:52)