ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO GROUP:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de. (15.01.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).Die METRO AG habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Geschäftsjahresende 30.09.) den Umsatz um 0,2% auf 10,1 Mrd. EUR gesteigert. Ohne Wechselkurseffekte sei ein Umsatzanstieg von 1,5% erzielt worden. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum habe bei 0,8% und damit über den Wachstumsraten des Vorjahresquartals (+0,2%) und des vierten Quartals 2016/17 (+0,5%) gelegen. Die Zunahme sei im Wesentlichen auf das Segment METRO Wholesale zurückzuführen gewesen. Hier sei der Umsatz um 0,6% und ohne Wechselkurseffekte um 2,3% gestiegen.Nachteilig hätten sich die Währungsentwicklungen in der Türkei und in China ausgewirkt. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum habe bei 1,0% gelegen (Deutschland +2%, Russland -9%). Bei Real habe der Umsatz dagegen um 0,5% auf 2,0 Mrd. EUR abgenommen, wobei auf flächenbereinigter Basis ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt worden sei.Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, lässt sein Kursziel von 20 EUR und sein "kaufen"-Votum für die METRO-Aktie unverändert. Risiken sehe er in Bezug auf eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs in den für METRO wichtigen Ländern. (Analyse vom 15.01.2018)Börsenplätze METRO-Aktie: