Tradegate-Aktienkurs MERKUR BANK-Aktie:

9,55 EUR (05.12.2019)



Xetra-Aktienkurs MERKUR BANK-Aktie:

9,45 EUR (05.12.2019)



ISIN MERKUR BANK-Aktie:

DE0008148206



WKN MERKUR BANK-Aktie:

814820



Ticker-Symbol MERKUR BANK-Aktie:

MBK



Kurzprofil MERKUR BANK KGaA:



Die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) tritt seit Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als MERKUR PRIVATBANK auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Die MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum. Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilien-investoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.



Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Mit Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG erreichte die MERKUR PRIVATBANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 2,2 Mrd. EUR. www.merkur-privatbank.de. (06.12.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im Frühjahr 2019, als wir uns mit Dr. Marcus Lingel über das Geschäftsjahr 2018 unterhalten hatten, war die bevorstehende Übernahme des Bankhauses Schilling, die die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) in neue Dimensionen hebt und ihr den neuen Namen "MERKUR PRIVATBANK" beschert, noch nicht bekannt, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die Experten hätten sich deshalb beim Gesellschafter noch einmal nach den Details des Deals erkundigt. Losgelöst von der Übernahmethematik habe die MERKUR BANK auch Neunmonatszahlen veröffentlicht, und die könnten sich sehen lassen. Auf Stand-Alone-Basis, also ohne Einfluss der Übernahme des Bankhauses Schilling, habe die Bank das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres erneut mit einer deutlichen Ergebnissteigerung abschließen können und setze damit ihren Wachstumskurs unvermittelt fort. Zum 30. September 2019 habe das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit bei 7,9 Mio. Euro gelegen, ein Zuwachs um satte 24,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Unter anderem infolge der erfolgreichen Kapitalerhöhung im September, durch die ein Gesamtemissionserlös von 13,5 Mio. Euro erzielt worden sei, sei die Kreditbeanspruchung seit Jahresbeginn um 9,7% auf 1,26 Mrd. Euro gestiegen, wodurch das Zinsergebnis ebenfalls einen starken Zuwachs verzeichnet habe. In der Vermögensanlage habe die inhabergeführte Bank das Depotvolumen in den vergangenen drei Monaten von 392 auf 407 Mio. Euro gesteigert, ein Zuwachs von 3,8%.Die MERKUR BANK stehe sehr gut da, die jüngst abgeschlossene Übernahme sollte weiteres Ertragspotenzial bieten. Engagierte Anleger sollten die MERKUR-BANK-Aktie deshalb unbedingt im Depot behalten. Die Experten von "AnlegerPlus News" heben das mittelfristige Kursziel, welches sie bei den Besprechungen in ihrer Nebenwerterubrik aufgerufen haben, auf 11,50 Euro an, das Stopp-Loss-Limit bleibt bei 7 Euro bestehen. (Ausgabe 12/2019)Börsenplätze MERKUR BANK-Aktie: