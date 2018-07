ISIN MERKUR BANK-Aktie:

DE0008148206



WKN MERKUR BANK-Aktie:

814820



Ticker-Symbol MERKUR BANK-Aktie:

MBK



Kurzprofil MERKUR BANK KGaA:



Die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) mit Hauptsitz in München ist eine inhabergeführte Privatbank, die umfangreiche Bankdienstleistungen für mittelständische Unternehmen und für Privatkunden über ihre Filialen in Bayern, Sachsen und Thüringen anbietet. Dabei steht die MERKUR BANK ihren Kunden als langfristig orientierter und verlässlicher Bankpartner zur Seite.



Die Geschäftsbereiche der MERKUR BANK sind die Bauträgerzwischenfinanzierung mit dem Fokus auf der Finanzierung von Wohnbauprojekten an den Standorten München und Stuttgart und die Leasingrefinanzierung als bundesweiter Partner mittelständischer Mobilien-Leasinggesellschaften. In den Geschäftsbereichen Firmenkunden und Privatkunden bietet die MERKUR BANK klassische Bankdienstleistungen über ihr Filialnetzwerk.



Zum Produktportfolio der MERKUR BANK gehört neben den Unternehmenskrediten, insbesondere eine umfassende Vermögens- und Finanzierungsberatung. Zudem haben die Privatkunden auch die Möglichkeit, bundesweit direkt über das Internet attraktive Konditionen für ihre Geldanlage zu nutzen.



Die MERKUR BANK konnte auch in Zeiten der Finanzkrise stabile Erträge ausweisen und schloss 2013mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis ab. Ziel der MERKUR BANK ist es, ihr Leistungsspektrum für Firmen- und Privatkunden in den Regionen der Bank weiter zu optimieren und noch stärker zu einem unabhängigen Komplettangebot auszubauen, das es den Kunden ermöglicht, aus den jeweils besten Lösungen des Marktes zu wählen. Gleichzeitig will die MERKUR BANK neue Potenziale im verbesserten Marktumfeld nutzen, die durch den Rückzug anderer Finanzinstitute frei geworden sind - dies gilt insbesondere in der Neuakquisition für mittelständische Unternehmen.



Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. (04.07.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Merkur Bank KGaA (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK).Die MERKUR BANK KGaA habe sich mit den Geschäftsfeldern Vermögensanlage und Finanzierung mittelständischer Unternehmen eine klare und vor allem von geringen Risiken geprägte Positionierung erarbeitet. Erwähnenswert sei hier der Umstand, dass die MERKUR BANK beispielsweise kein Investment Banking-Geschäft betreibe und damit das Aktienmarktrisiko so weit wie möglich ausblende. Besonders profitiere die Gesellschaft dabei über die Kreditvergabe vom derzeit günstigen Investitionsumfeld sowie von der positiven Entwicklung an den Immobilienmärkten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe das Kreditvolumen gesteigert werden können, wodurch die tendenziell rückläufige Zinsspanne habe aufgefangen werden können. Folglich habe das Zinsergebnis mit 22,95 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 23,11 Mio. Euro gelegen.Das hohe Volumen an Neugeschäft im Kreditbereich und bei der Vermögensanlage finde sich im starken Anstieg des Provisionsergebnisses auf 12,01 Mio. Euro (VJ: 10,13 Mio. Euro) wieder. Bei einer allgemein rückläufigen Kostenquote habe auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses mit 3,44 Mio. Euro (VJ: 3,19 Mio. Euro) abermals ein deutlich positives Ergebnis erwirtschaftet werden können. Selbst in Zeiten der Finanzkrise habe die MERKUR BANK schwarze Zahlen erzielt. Dieser positive Trend sollte auch in der näheren Zukunft weiter anhalten, da durch die anhaltende Zinspolitik der EZB klassische Anlagen weiterhin unattraktiv erscheinen und die Baubranche unverändert boome.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die MERKUR BANK-Aktie mit einem fairen Wert von 11,15 Euro weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 04.07.2018)