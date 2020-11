Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Neues Verlaufshoch als Vorbote eines neuen Allzeithochs? Das ist derzeit die Gretchenfrage, die Investoren bei Blick auf den Kursverlauf des MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) umtreibt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Zunächst hätten die deutschen Midcaps die 38-Monats-Linie (akt. bei 25.747 Punkten) jüngst als Sprungbrett nach Norden nutzen können. In der Folge sei dem Aktienbarometer der Spurt über die Hochs bei rund 27.500 Punkten gelungen. Seit Anfang 2018 habe der MDAX in diesem Dunstkreis in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hochpunkte ausgebildet. Da die Entwicklung der letzten Monate den beschriebenen Widerstandscharakter nochmals untermauere, komme dieser Hürde sogar eine größere Bedeutung zu als dem bisherigen Allzeithoch vom Februar 2020 bei 29.438 Punkten. Deshalb würden die jüngsten Kursavancen den Grundstein für neue Rekordstände. Rückenwind erhalte der MDAX durch den trendfolgenden MACD, der zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt habe und sofort wieder nach oben abgedreht habe. Dieses Verhaltensmuster sei konstruktiv zu interpretieren, zumal der Trendfolger gleichzeitig an einem Bruch des Abwärtstrends seit Januar 2018 arbeite. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es die Signalzone bei rund 27.500 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (19.11.2020/ac/a/m)

