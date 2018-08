Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (30.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MBB: Nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie aus der Lethargie erwacht - AktienanalyseDie Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) zählt schon seit Längerem zu unseren Favoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch bislang habe es der Titel nicht geschafft, seinen Seitwärtstrend zu verlassen. An der Nachrichtenlage könne es nicht liegen, denn die sei anhaltend positiv. Im ersten Halbjahr hätten die Berliner ihren Umsatz um 23,9 Prozent auf 240,2 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 26,5 Prozent auf 26,6 Mio. Euro gewachsen. Das bereinigte Konzernergebnis nach Minderheiten sei von 8,3 Mio. auf 6,8 Mio. Euro zurückgegangen. Diese Reduzierung bei gleichzeitig deutlich gestiegenem EBITDA ergebe sich aufgrund der Reduzierung des Anteils von MBB an Aumann. Positiv sei daher, dass das bereinigte Konzernergebnis pro Aktie im zweiten Quartal mit 0,50 Euro trotz gestiegenem Minderheitsanteil das Ergebnis des Vorjahres übertroffen habe.Auch das Umsatzwachstum sei mit 27,8 Prozent stärker ausgefallen als im Auftaktviertel. "Die gute Entwicklung in allen Tochterfirmen untermauert die Prognose eines Umsatzes von mehr als einer halben Mrd. Euro und eines Ergebnisses je Aktie von 2,30 bis 2,45 Euro 2018", habe MBB mitgeteilt. Das sei aber noch nicht alles. Die Nettoliquidität sei von 222 Mio. auf 313,3 Mio. Euro gestiegen. Inklusive des Werts der börsennotierten Beteiligungen (Aumann und Delignit) sowie der nicht-börsennotierten Beteiligungen (geschätzt 100 Mio. Euro) ergebe sich ein Unternehmenswert von mehr als 800 Mio. Euro. Dem stehe eine Marktkapitalisierung von nur circa 600 Mio. Euro gegenüber. Angesichts dieser Diskrepanz sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Titel aus seiner Lethargie erwache. (Ausgabe 34/2018)Börsenplätze MBB-Aktie: