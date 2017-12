Xetra-Aktienkurs MBB-Aktie:

MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.



Münster (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB).Nach einer längeren Phase mit explosivem Wachstum habe die MBB-Tochter Aumann im dritten Quartal einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Erlössteigerung und der Auftragseingang seien vergleichsweise niedrig ausgefallen, darüber hinaus hätten Kapazitätsengpässe die Marge belastet. Auch, wenn die Nachwirkungen der Probleme im Schlussvierteljahr noch zu spüren sein würden, sehe das MBB-Management darin keine Trendwende, sondern lediglich ein vorübergehendes Phänomen. Zur Begründung werde auf die laufenden Verhandlungen über außergewöhnlich hohe Auftragsvolumina verwiesen, die im Fall eines Abschlusses den Auftragseingang von Aumann wieder deutlich beleben dürften.Zur Bewältigung der rasanten Expansion habe sich die Tochter zudem mit dem Kauf der USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH verstärkt und sich damit umfangreichere Kapazitäten gesichert. Weitere Zukäufe sollten folgen, weswegen Aumann in ein er kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung 80 Mio. Euro eingeworben habe.Aus dem jüngsten deutlichen Kursrückgang der MBB-Aktie ergibt sich in Relation dazu ein Aufwärtspotenzial von 19 Prozent, so dass Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, das Urteil "buy" bestätigt. (Analyse vom 06.12.2017)