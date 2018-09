Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze M1 Kliniken-Aktie:



Xetra-Aktienkurs M1 Kliniken-Aktie:

15,50 EUR 0,00% (24.09.2018, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs M1 Kliniken-Aktie:

15,50 EUR -0,64% (24.09.2018, 11:46)



ISIN M1 Kliniken-Aktie:

DE000A0STSQ8



WKN M1 Kliniken-Aktie:

A0STSQ



Ticker-Symbol M1 Kliniken -Aktie:

M12



Kurzprofil M1 Kliniken AG:



Das strategische Ziel der M1 Kliniken-Gruppe (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) ist es, qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen anzubieten. Schönheitsprodukte, Schönheitsbehandlungen und -operationen unterliegen einer hohen Preissensibilität. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat festgestellt, dass die durchschnittlichen Marktpreise für Brustoperationen, Körperfett- und Faltenbehandlungen aus Kundensicht zu teuer sind. Das Angebot der M1 Kliniken-Gruppe orientiert sich deshalb an den Preisvorstellungen der Kunden. Durch das Angebot von höchster Qualität zum besten Preis wird die Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen und -operationen weiter gesteigert und es werden neue Kundengruppen erschlossen. (24.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - M1 Kliniken-Aktienanalyse Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) und erhöhen das Kursziel von 18,50 auf 19 Euro.Die Halbjahreszahlen der M1 Kliniken AG lägen sehr gut im Rahmen ihrer Erwartungen. Sowohl das 30%-ige Umsatzwachstum auf 28,93 Mio. Euro als auch die EBIT-Marge in Höhe von 12,0% würden eine hervorragende Basis für das Erreichen ihrer 2018er Umsatz- und Ergebnisprognosen bilden. Nach wie vor würden sie als größten Wachstumsfaktor den bereits umgesetzten sowie noch erwarteten Standortausbau sehen, was eine ausgeweitete Grundlage für einen Anstieg der Behandlungskapazitäten sowie der Handelsumsätze bedeute. Mit den beiden im ersten Halbjahr 2018 neu hinzugekommenen Standorten verfüge die Gesellschaft über 20 ambulante Fachzentren sowie einer Klinik in Berlin. Im zweiten Halbjahr sollten weitere Fachzentren eröffnet sowie in Essen ein zweiter Fachklinikstandort errichtet werden. Darüber hinaus plane die Gesellschaft den internationalen Roll-Out mit der Eröffnung eines Fachzentrums in Österreich. Bis zum Geschäftsjahr 2020 würden die Analysten sogar eine Standortanzahl von 50 als realistisches Szenario sehen. Neue Behandlungsfelder, wie etwa die Hinzunahme von Laserbehandlungen (Haarentfernung, Tattoo-Entfernung etc.) seien derzeit ebenfalls in der Vorbereitung und könnten künftig weitere Wachstumsimpulse beisteuern.Die Erschließung weiterer Umsatzströme befinde sich gemäß Unternehmensangaben derzeit in der Realisierung. So sei im ersten Quartal 2018 der Bereich ästhetische Zahnmedizin neu in das Dienstleistungsportfolio aufgenommen worden. Dieser Bereich sei interessant, da hier eine deutlich höhere Nachfrage vorherrsche, bei einer ähnlich hohen Preissensitivität der Kunden. Über die kommenden Geschäftsjahre sollten in Deutschland bis zu 10-15 Dental-Standorte aufgebaut würden.Für die rasche Umsetzung der Standortexpansion habe die M1 Kliniken AG kürzlich eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Mit der Ausgabe von insgesamt 1,0 Mio. Aktien zu einem Kurs von 15,30 Euro belaufe sich der Bruttoemissionserlös auf 15,30 Mio. Euro. Das neu eingeworbene Kapital solle den geplanten Standortausbau der kommenden Geschäftsjahre unterstützen. Die Investitionssumme pro Fachzentrum liege den Erkenntnissen der Analysten der GBC AG zufolge jeweils im niedrigen sechsstelligen Bereich. Zahnkliniken würden zwar im Vergleich zu den Fachzentren mit höheren Investitionsbedürfnissen einhergehen, das neu eingeworbene Kapital reiche nach ihrem Erachten aber aus, um die anvisierte Klinikanzahl zu erreichen.Im Zusammenspiel dieser Wachstumsfaktoren würden die Analysten der GBC AG für die kommenden Geschäftsjahre unverändert eine zweistellige Umsatzdynamik unterstellen. In der derzeitigen Wachstumsphase, die sich erwartungsgemäß über die kommenden Geschäftsjahre erstrecken werde, dürfte die M1 Kliniken AG von entsprechenden Vorlaufinvestitionen geprägt sein. Zugleich werde bei den neu hinzugekommenen Standorten innerhalb der typischen An laufphase von etwa neun Monaten mit einer vergleichsweise niedrigen Umsatzbasis und dadurch niedrigen Ergebnisbeiträgen gerechnet. Die Analysten würden für die kommenden Geschäftsjahre daher eine nur konstante Entwicklung der EBIT-Marge prognostizieren, welche sich zwischen 12,2% (2018e) und 13,0% (2019e) einpendeln dürfte. Nach Abschluss der Wachstumsphase seien höhere EBIT-Margen möglich, was sie in ihrem DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt hätten.Ebenfalls berücksichtigt hätten die Analysten in ihrem aktualisierten DCF-Modell die durchgeführte Kapitalerhöhung mit dem dazugehörigen leichten Verwässerungseffekt. Aufgrund der damit weitestgehend sichergestellten Finanzierung der Standortexpansion hätten sie demgegenüber die Umsatzdynamik in der Stetigkeitsphase ihres Bewertungsmodells leicht auf 9,0% (bisher: 8,0%) angehoben, was einen leicht kurszielerhöhenden Effekt auf 19 Euro (bisher: 18,50 Euro) gehabgt habe.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 15,80 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, damit für die M1 Kliniken-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 24.09.2018)