Börsenplätze Lynas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

1,32 EUR +3,12% (27.03.2019, 16:13)



ASX-Aktienkurs Lynas-Aktie:

2,14 AUD +1,90% (27.03.2019, 06:10)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (27.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Es sei der Kracher am frühen Dienstagmorgen gewesen: Wesfarmers wolle Lynas übernehmen. Für die Lynas-Aktionäre sei das eine angenehme Überraschung gewesen, habe der Titel doch aus dem Stand rund 40 Prozent zugelegt. Doch das Lynas-Management sei alles andere als erfreut über das Angebot und weise es zurück. Lynas sei mehr wert als die 2,25 Australischen Dollar (AUD) je Aktie, die Wesfarmers in Cash geboten habe.Umgerechnet habe Wesfarmers also 1,5 Mrd. AUD für Lynas geboten. Doch das sei auch nach Meinung einiger Analysten zu wenig. Lynas sei wenigstens 2,5 Mrd. AUD wert, sage z.B. CLSA-Analyst Dylan Kelly. Die Frage müsse aber an dieser Stelle gestattet sein: Wenn das Unternehmen rund eine Milliarde Australische Dollar mehr wert sei, als der jetzige Aktienkurs reflektiere. Warum sei die Aktie über den gesamten Zeitraum ein gutes Stück tiefer gehandelt worden.Das liege sicherlich in den Problemen, die Lynas zuletzt - wieder einmal - in Malaysia gehabt habe. Das Unternehmen habe die Lizenz zur Produktion bis September. Eine Verlängerung habe es bisher nicht gegeben. Lynas sollte die Abfallprodukte außer Landes schaffen. Was eine Herkulesaufgabe sein dürfte. Und um diese Genehmigung drehe sich momentan alles. Werde sie verlängert, dann dürfte Lynas tatsächlich einen höheren Wert haben als von Wesfarmers geboten, werde sie dagegen verweigert und müsse die Produktion (vorerst) mit dem September beendet werden, dann wäre ein finanzkräftiger Partner wie Wesfarmers ein Segen für das Unternehmen. Lynas alleine könnte dann nämlich in einen finanziellen Engpass kommen.Sicherlich gebe es die Chance, dass die Offerte noch einmal erhöht werde. Doch Investoren sollten einen Teil ihrer Gewinne auf dem aktuellen Niveau mitnehmen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Das Risiko, dass Wesfarmers einfach das Angebot zurückziehe, sei nicht von der Hand zu weisen. (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link