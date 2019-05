Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

1,87 EUR +21,82% (29.05.2019, 15:13)



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Lynas-Aktie:

2,76 AUD +15,48% (29.05.2019, 08:10)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (29.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Der in Australien gelistete Seltene-Erden-Produzent, der seine Verarbeitungsanlage in Malaysia betreibe, erlebe gerade eine Renaissance. Anleger würden sich geradezu auf den Titel stürzen. Kein Wunder, gebe es praktisch keine wirklich Konkurrenz zu Lynas außerhalb Chinas - zumindest nicht für Anleger. Und Lynas profitiere von den steigenden Preisen der Seltenen Erden wie kein zweiter. Ein Blick auf den Preis von Neodym solle zeigen, in welchen Sphären sich inzwischen die Preissprünge abspielen würden.Die Lynas-Aktie habe ungeachtet der Probleme, die in Zusammenhang mit der Lizenz der Verarbeitungsanlage auf Malaysia weiterhin im Hintergrund schwelen würden, zuletzt deutliche Fortschritte gemacht. Zum Halbjahr sei die Produktion um rund neun Prozent gestiegen und das EBIT sei mit 29,7 Millionen Australischen Dollar positiv gewesen. Der neuerliche Preisschub bei den Seltenen Erden dürfte sich natürlich positiv auf die Gewinne von Lynas auswirken.Sollte China ernst machen und den Export von Seltenen Erden einschränken oder gar komplett untersagen, dann dürfte das Lynas in die Karten spielen. Lynas wäre dann praktisch für alle westlichen Konzerne, die sich nicht über Umwege, also durch Produktionsstätten in China, Seltene Erden besorgen möchten, der erste Ansprechpartner. Die Party bei der Lynas-Aktie sei in vollem Gange.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lynas-Aktie: