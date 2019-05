Börsenplätze Lynas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

1,969 EUR +8,19% (31.05.2019, 11:57)



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Lynas-Aktie:

2,74 AUD -0,72% (30.05.2019)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (31.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Lange sei es ruhig um das Thema Seltene Erden gewesen. China habe zwar etwas von seiner Vormachtstellung in Sachen Produktion der Hightech-Rohstoffe abgeben müssen. Doch noch immer kontrolliere das Land rund 80 Prozent der Produktion. Der einzig westliche Produzent, der für Anleger infrage komme, sei der australische Konzern Lynas. Und darauf würden sich aktuell die Anleger stürzen.Heute sei es erneut über zehn Prozent nach oben gegangen. Das sei aber nicht allein dem Handelsstreit zwischen China und den USA geschuldet gewesen. China habe zuletzt angekündigt, dass man die Seltenen Erden als Instrument im Handelsstreit einsetzen könnte. Einsetzen bedeute in diesem Zusammenhang, man könnte die Exporte in die USA einschränken oder ebenfalls mit einem Exporttarif belegen - wobei ersteres wahrscheinlicher wäre. Daraufhin seien die Preise für Seltene Erden deutlich angezogen.Der heutige Anstieg habe aber mehr mit den Andeutungen seitens der Regierung Malaysias zu tun, wonach man die Betriebserlaubnis für die Verarbeitungsanlage von Lynas in Malaysia über das dritte Quartal des laufenden Jahres hinaus verlängern wolle. "Wir werden Lynas erlauben, weiterzumachen, da wir andernfalls ein großes Investment aus Australien verlieren", habe Premierminister Mahatir Mohamad vor Journalisten gesagt. Damit sei es zwar noch nicht offiziell, aber dennoch ein starker Fingerzeig in die Richtung, dass der Streit gelöst werden dürfte. Und das habe die Lynas-Aktie heute in Australien beflügelt.Natürlich ist die Bewegung mittlerweile parabolisch und Anleger sollten im Normalfall eine Beruhigung des Kurses abwarten: Doch die mediale Wahrnehmung der Seltenen Erden in Kombination mit den mangelnden Anlagealternativen in diesem Sektor machen die Lynas-Aktie zu einem reinrassigen Hot-Stock. Und hier ist praktisch aktuell alles möglich, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link